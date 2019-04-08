Конкурс пройдет по направлениям — ансамбли и малые формы, трем номинациям, шести возрастным категориям. К участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы по направлениям: классический танец, бальный танец, народный танец без образовательных ограничений, а также солисты, осуществляющие свою деятельность при высших и средних специальных учебных заведениях, учреждениях культуры и дополнительного образования. В рамках основного мероприятия пройдет конкурс по направлению «Образ — дети» для малышей от 4 лет.
В жюри фестиваля войдут известные российские хореографы: Светлана Ануфриева, доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов исполнительского и балетмейстерского искусства; Александр Балабанов, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, вице-президент Русской академии искусствознания и музыкального исполнительства; Марина Валова, заведующий отделением хореографии Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, лауреат международных конкурсов хореографического искусства.
Для руководителей хореографических коллективов будут организованы мастер-классы и курсы повышения квалификации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля 2019 года.
С положением о проведении фестиваля-конкурса можно познакомиться на сайте института www.agaki.ru