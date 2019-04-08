26 — 28 апреля 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет V Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Образ — чистый жанр». Цель конкурса — сохранение и развитие чистого жанра основных видов хореографии; выявление талантливой молодежи.

Конкурс пройдет по направлениям — ансамбли и малые формы, трем номинациям, шести возрастным категориям. К участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы по направлениям: классический танец, бальный танец, народный танец без образовательных ограничений, а также солисты, осуществляющие свою деятельность при высших и средних специальных учебных заведениях, учреждениях культуры и дополнительного образования. В рамках основного мероприятия пройдет конкурс по направлению «Образ — дети» для малышей от 4 лет.

В жюри фестиваля войдут известные российские хореографы: Светлана Ануфриева, доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов исполнительского и балетмейстерского искусства; Александр Балабанов, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, вице-президент Русской академии искусствознания и музыкального исполнительства; Марина Валова, заведующий отделением хореографии Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, лауреат международных конкурсов хореографического искусства.

I Корпус. Фото предоставлено Алтайским государственным институтом культуры

Для руководителей хореографических коллективов будут организованы мастер-классы и курсы повышения квалификации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля 2019 года.