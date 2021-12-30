Минимизировать контакты. Могут ли в России продлить зимние каникулы для школьников

3 Кто еще просит продлить новогодние каникулы?

Продлить новогодние каникулы попросили родители школьников — чтобы минимизировать их социальные контакты, пояснила Лантратова.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», — сказала депутат.