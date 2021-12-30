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Образование

Минимизировать контакты. Могут ли в России продлить зимние каникулы для школьников

Продлить школьные каникулы из-за пандемии ковида предложила Яна Лантратова — первый замглавы комитета Госдумы по просвещению. Соответствующий запрос она направила в Минпросвещения.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.
1 До какого числа Лантратова предлагает продлить каникулы?

Как сообщает РИА Новости, Лантратова предлагает продлить каникулы школьников до 16 января.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — написала она в запросе Минпросвещению.

2 Каникулы продлят до 16 января: пострадает ли учебный процесс?

Пропущенные из-за продленных каникул уроки, считает Яна Лантратова, в дальнейшем можно компенсировать на усмотрение Минпросвещения. Тогда учебный процесс не пострадает.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов
3 Кто еще просит продлить новогодние каникулы?

Продлить новогодние каникулы попросили родители школьников — чтобы минимизировать их социальные контакты, пояснила Лантратова.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», — сказала депутат.

Ранее стало известно, как школьники будут учиться после новогодних праздников: очно или дистанционно.

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