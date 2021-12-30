Минимизировать контакты. Могут ли в России продлить зимние каникулы для школьников

Как сообщает РИА Новости, Лантратова предлагает продлить каникулы школьников до 16 января.
«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — написала она в запросе Минпросвещению.
Пропущенные из-за продленных каникул уроки, считает Яна Лантратова, в дальнейшем можно компенсировать на усмотрение Минпросвещения. Тогда учебный процесс не пострадает.
Продлить новогодние каникулы попросили родители школьников — чтобы минимизировать их социальные контакты, пояснила Лантратова.
«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», — сказала депутат.
Ранее стало известно, как школьники будут учиться после новогодних праздников: очно или дистанционно.