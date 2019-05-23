«Вы красивый кот». Министр образования Алтайского края и психолог рассказали, как не бояться ЕГЭ

В лицее № 122 министр образования Алтайского края Максим Костенко и психолог лицея № 3 Елена Абрамович поделились секретами успешной подготовки к ЕГЭ. Altapress.ru расскажет, почему иногда полезно ради 100 баллов наступить в «лужу» и как помогут на экзамене кошачьи «потягушки».

Когда начнутся ЕГЭ и ОГЭ

24 мая девятиклассники будут сдавать экзамены по иностранному языку. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе.

В 2019 году ЕГЭ сдают почти 13,5 тыс. школьников, в ОГЭ участвуют более 25 тыс. человек.

Ребят, которые будут сдавать ЕГЭ по русскому языку больше, чем в прошлом году — 12 702. Самыми популярными предметами по выбору остаются обществознание — 6727 участников, физика — 2766, история — 2565, литература — 933.

Увеличилось число выпускников, выбравших информатику — на 16%, химию — на 5%, английский язык — на 4%, биологию — на 2%.

В 2019 году 4 человека в Алтайском крае планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Техника подготовки к ЕГЭ

«Источник напряжения и страха — не событие само по себе, а наше восприятие, — считает психолог Елена Абрамович. — Как только вы поймаете себя на мрачной мысли, переключайтесь на хорошее».

Мысленно пройти весь путь

Психолог рекомендует мысленно пройти весь путь до начала экзамена — встать утром и выслушать указания родителей, проехать до места сдачи, собраться у школы и обсудить экзамены с друзьями, сесть по местам в классе, получить бланки, заполнить титульные листы, приступить в уме к решению задач.

На каждый пункт Елена Абрамович дает примерно по пять секунд, чтобы школьник мог расслабиться и представить все эти действия «не страшными» и не тревожными.

Сосредоточиться на пульсе

У спокойного человека пульс составляет примерно 80 ударов в минуту. Необходимо проверить этот показатель перед тем, как отправиться на экзамен. Если он выше 80, стоит сделать упражнения на снятие волнения.

Сосредоточиться на предмете

У сдающих экзамены будет примерно полчаса свободного времени перед началом. Можно в это время выполнить следующее упражнение — сосредоточиться на черной гелевой ручке. Оно должно занимать 4 минуты. «Рассматривайте предмет и задавайте себе вопросы, — говорит Елена Абрамович. — Например, это ручка с прозрачным стержнем, он заполнен чернилами не полностью, у ручки овальный колпачок и так далее. Такая концентрация отвлекает от других волнений».

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Перекрестный ход

Часто в стрессовой ситуации нарушается гармоничная работа левого и правого полушарий. Сидя за столом перед экзаменом, поднимите левое колено так, чтобы стопа встала на носок, положите на колено правую руку. Затем повторите с правым коленом и левой рукой. Такая ходьба на месте способна сбалансировать работу мозга и мобилизовать мыслительные способности.

Массаж рук

Перед экзаменами можно помассировать собственные руки, прощупывая каждую фалангу пальцев, межпальцевые пространства и ладони. Это способствует расслаблению.

Правильное дыхание

Это, пожалуй, самый элементарный способ расслабления. Волнующемуся человеку часто говорят: «Дышите глубже». Сильный вдох на четыре счета, затем задержка дыхания — четыре счета, полный выдох — снова четыре счета.

Второй способ: быстро сделать несколько вдохов, задержать дыхание и сконцентрироваться на выдохе.

Смех и слезы

Эти проявления эмоций — естественная защита организма от стресса. Елена Абрамович рекомендует не сдерживаться, если хочется хохотать или плакать перед экзаменом.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Мышечная релаксация

Стресс создает в теле мышечное напряжение. Это экспериментально доказал Эдмунд Джейкобсон в 1921 году в работе «Прогрессивная мышечная релаксация». Снимая это напряжение, человек может самостоятельно убрать и нервное возбуждение. В самом простом виде для детей упражнения Джейкобсона сводятся к шести действиям, которые нудно выполнять с закрытыми глазами:

1. Лужа. Представьте, что вы стоите у теплой лужи, наступаете в нее и чувствуете мягкий ил. Изо всех сил давите, пытаясь прощупать ногой дно, чтобы найти опору. Расслабьтесь. Повторите с другой ногой. 2. Лимон. Представьте большой желтый лимон в руке. Как можно сильнее сдавите его в руке, чтобы потек сок. Резко выбросите его. Расслабьтесь. Повторите с другой рукой. 3. Слоненок. Представьте, что лежите на лугу и на вас бежит слоненок. Чтобы он не столкнулся с вами, нужно сильно напрячь живот, а потом резко расслабить. 4. Кошки. Представьте, что вы красивый кот и вам очень хочется потянуться. Поднимите передние лапы вверх и откиньте голову. Можно зевнуть. Почувствовать напряжение в мышцах и тут же их расслабить. 5. Черепаха. Представьте себя черепахой, которой грозит опасность. Вам срочно нужно спрятать голову. Втягивайте ее в плечи как можно сильнее. 6. Муха. Представьте, что вам на нос села муха. Вам нужно прогнать ее без помощи рук и не тряся головой. Для этого необходимо напрячь все мышцы лица, наморщиться.

Как распределить время во время подготовки к ЕГЭ

Выпускница 2018 года краевого педагогического лицея, студентка АГМУ Лилия Краева говорит, что еще не встречала человека, который бы не волновался перед экзаменом. Несмотря на то, что девушка училась в химико-биологическом классе, экзамен по русскому языку она сдала на 100 баллов.

Лилия утверждает, что задания не покажутся сложными, если хорошо готовиться и знать, что от них ожидать. Второй совет: четко планировать время. Нельзя дописывать последнее предложение, когда через минуту необходимо сдавать тест, обязательно нужно оставить время на проверку всех заданий.

«Быстро пробегитесь по заданиям и посмотрите, что можете решить быстро, а над чем стоит подумать, — говорит Лилия. — Пока вы будете делать легкие задания, подсознательно все равно будете думать и находить ответы на сложные».

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Игра в ЕГЭ

Максим Костенко,

министр образования и науки Алтайского края:

Наверное, мамы и папы даже больше волнуются по поводу ЕГЭ. Мне родители говорили, что если не сдам экзамен, пойду быкам хвосты крутить. У меня тоже сын в этом году сдает ЕГЭ, я представляю, что чувствуют школьники, и знаю их режим сна и бодрствования.

Министр сыграл с ребятами в ассоциации. Он бросал кому-то мячик и просил назвать первое, что приходит на ум в связи с экзаменом.

Мячик переходил из рук в руки, ребята называли не только свои эмоции и ощущения («радость», «страшно», «волнение», «легко»), но и активности и действия («вебинары», «усилия», «не спать ночами», «взросление», «тесты», «поступление в вуз», «четыре часа литературы», «ответственность»).

Затем министр разделил аудиторию на два лагеря: «за» и «против» ЕГЭ и попросил их составить по пять аргументов в защиту своей позиции. Группы должны были обосновать аргументы друг перед другом.

Так положительный аргумент, что ЕГЭ — это шаг в будущее, мог разбиться об утверждение о том, что стресс, который приносит экзамен, пагубно влияет на здоровье. На этот аргумент в свою очередь у девочек нашелся еще один плюс: «Стресс позволяет похудеть».

Эту «перепалку» можно было вести бесконечно. По мнению психологов, метод позволяет в игровой форме обсудить все эмоциональные «качели» предстоящего испытания, снизить тревожность перед экзаменом и настроиться на успех.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Справка

Тематическим занятием в лицее № 122 Алтайский край присоединился к всероссийской акции «100 баллов до победы». Ее инициировал Роспотребнадзор, в этом году акцию проводят в пятый раз. Выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы со старшеклассниками и делятся опытом успешной подготовки к экзамену, а учителя-предметники проводят «репетиции» тестов.