«Вы красивый кот». Министр образования Алтайского края и психолог рассказали, как не бояться ЕГЭ

Когда начнутся ЕГЭ и ОГЭ
24 мая девятиклассники будут сдавать экзамены по иностранному языку. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе.
В 2019 году ЕГЭ сдают почти 13,5 тыс. школьников, в ОГЭ участвуют более 25 тыс. человек.
Ребят, которые будут сдавать ЕГЭ по русскому языку больше, чем в прошлом году — 12 702. Самыми популярными предметами по выбору остаются обществознание — 6727 участников, физика — 2766, история — 2565, литература — 933.
Увеличилось число выпускников, выбравших информатику — на 16%, химию — на 5%, английский язык — на 4%, биологию — на 2%.
В 2019 году 4 человека в Алтайском крае планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку.
Техника подготовки к ЕГЭ
«Источник напряжения и страха — не событие само по себе, а наше восприятие, — считает психолог Елена Абрамович. — Как только вы поймаете себя на мрачной мысли, переключайтесь на хорошее».
Мысленно пройти весь путь
Психолог рекомендует мысленно пройти весь путь до начала экзамена — встать утром и выслушать указания родителей, проехать до места сдачи, собраться у школы и обсудить экзамены с друзьями, сесть по местам в классе, получить бланки, заполнить титульные листы, приступить в уме к решению задач.
На каждый пункт Елена Абрамович дает примерно по пять секунд, чтобы школьник мог расслабиться и представить все эти действия «не страшными» и не тревожными.
Сосредоточиться на пульсе
У спокойного человека пульс составляет примерно 80 ударов в минуту. Необходимо проверить этот показатель перед тем, как отправиться на экзамен. Если он выше 80, стоит сделать упражнения на снятие волнения.
Сосредоточиться на предмете
У сдающих экзамены будет примерно полчаса свободного времени перед началом. Можно в это время выполнить следующее упражнение — сосредоточиться на черной гелевой ручке. Оно должно занимать 4 минуты. «Рассматривайте предмет и задавайте себе вопросы, — говорит Елена Абрамович. — Например, это ручка с прозрачным стержнем, он заполнен чернилами не полностью, у ручки овальный колпачок и так далее. Такая концентрация отвлекает от других волнений».
Перекрестный ход
Часто в стрессовой ситуации нарушается гармоничная работа левого и правого полушарий. Сидя за столом перед экзаменом, поднимите левое колено так, чтобы стопа встала на носок, положите на колено правую руку. Затем повторите с правым коленом и левой рукой. Такая ходьба на месте способна сбалансировать работу мозга и мобилизовать мыслительные способности.
Массаж рук
Перед экзаменами можно помассировать собственные руки, прощупывая каждую фалангу пальцев, межпальцевые пространства и ладони. Это способствует расслаблению.
Правильное дыхание
Это, пожалуй, самый элементарный способ расслабления. Волнующемуся человеку часто говорят: «Дышите глубже». Сильный вдох на четыре счета, затем задержка дыхания — четыре счета, полный выдох — снова четыре счета.
Второй способ: быстро сделать несколько вдохов, задержать дыхание и сконцентрироваться на выдохе.
Смех и слезы
Эти проявления эмоций — естественная защита организма от стресса. Елена Абрамович рекомендует не сдерживаться, если хочется хохотать или плакать перед экзаменом.
Мышечная релаксация
Стресс создает в теле мышечное напряжение. Это экспериментально доказал Эдмунд Джейкобсон в 1921 году в работе «Прогрессивная мышечная релаксация». Снимая это напряжение, человек может самостоятельно убрать и нервное возбуждение. В самом простом виде для детей упражнения Джейкобсона сводятся к шести действиям, которые нудно выполнять с закрытыми глазами:
1. Лужа. Представьте, что вы стоите у теплой лужи, наступаете в нее и чувствуете мягкий ил. Изо всех сил давите, пытаясь прощупать ногой дно, чтобы найти опору. Расслабьтесь. Повторите с другой ногой.
2. Лимон. Представьте большой желтый лимон в руке. Как можно сильнее сдавите его в руке, чтобы потек сок. Резко выбросите его. Расслабьтесь. Повторите с другой рукой.
3. Слоненок. Представьте, что лежите на лугу и на вас бежит слоненок. Чтобы он не столкнулся с вами, нужно сильно напрячь живот, а потом резко расслабить.
4. Кошки. Представьте, что вы красивый кот и вам очень хочется потянуться. Поднимите передние лапы вверх и откиньте голову. Можно зевнуть. Почувствовать напряжение в мышцах и тут же их расслабить.
5. Черепаха. Представьте себя черепахой, которой грозит опасность. Вам срочно нужно спрятать голову. Втягивайте ее в плечи как можно сильнее.
6. Муха. Представьте, что вам на нос села муха. Вам нужно прогнать ее без помощи рук и не тряся головой. Для этого необходимо напрячь все мышцы лица, наморщиться.
Как распределить время во время подготовки к ЕГЭ
Выпускница 2018 года краевого педагогического лицея, студентка АГМУ Лилия Краева говорит, что еще не встречала человека, который бы не волновался перед экзаменом. Несмотря на то, что девушка училась в химико-биологическом классе, экзамен по русскому языку она сдала на 100 баллов.
Лилия утверждает, что задания не покажутся сложными, если хорошо готовиться и знать, что от них ожидать. Второй совет: четко планировать время. Нельзя дописывать последнее предложение, когда через минуту необходимо сдавать тест, обязательно нужно оставить время на проверку всех заданий.
«Быстро пробегитесь по заданиям и посмотрите, что можете решить быстро, а над чем стоит подумать, — говорит Лилия. — Пока вы будете делать легкие задания, подсознательно все равно будете думать и находить ответы на сложные».
Игра в ЕГЭ
Максим Костенко,
министр образования и науки Алтайского края:
Наверное, мамы и папы даже больше волнуются по поводу ЕГЭ. Мне родители говорили, что если не сдам экзамен, пойду быкам хвосты крутить. У меня тоже сын в этом году сдает ЕГЭ, я представляю, что чувствуют школьники, и знаю их режим сна и бодрствования.
Министр сыграл с ребятами в ассоциации. Он бросал кому-то мячик и просил назвать первое, что приходит на ум в связи с экзаменом.
Мячик переходил из рук в руки, ребята называли не только свои эмоции и ощущения («радость», «страшно», «волнение», «легко»), но и активности и действия («вебинары», «усилия», «не спать ночами», «взросление», «тесты», «поступление в вуз», «четыре часа литературы», «ответственность»).
Затем министр разделил аудиторию на два лагеря: «за» и «против» ЕГЭ и попросил их составить по пять аргументов в защиту своей позиции. Группы должны были обосновать аргументы друг перед другом.
Так положительный аргумент, что ЕГЭ — это шаг в будущее, мог разбиться об утверждение о том, что стресс, который приносит экзамен, пагубно влияет на здоровье. На этот аргумент в свою очередь у девочек нашелся еще один плюс: «Стресс позволяет похудеть».
Эту «перепалку» можно было вести бесконечно. По мнению психологов, метод позволяет в игровой форме обсудить все эмоциональные «качели» предстоящего испытания, снизить тревожность перед экзаменом и настроиться на успех.
Справка
Тематическим занятием в лицее № 122 Алтайский край присоединился к всероссийской акции «100 баллов до победы». Ее инициировал Роспотребнадзор, в этом году акцию проводят в пятый раз. Выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы со старшеклассниками и делятся опытом успешной подготовки к экзамену, а учителя-предметники проводят «репетиции» тестов.