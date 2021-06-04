Министр образования Алтайского края прокомментировал возможность отмены ЕГЭ

«ЕГЭ уже давно не эксперимент. Это хороший формат проверки полученных за годы обучения знаний и компетенций, — сказал министр. По такому пути идут практически все страны мира, только называется экзамен везде по-разному».
Максим Костенко отметил, что ЕГЭ совершенствуется каждый год. Это давно уже не просто тест, в нем есть и лабораторные работы, и мини-сочинения, в экзамене по обществознанию есть эссе, которое поможет оценить ход мыслей ученика.
«Эта эволюция будет продолжаться и дальше», — сказал министр.
Другой вопрос, считать ли ЕГЭ единственным основанием для выпускного экзамена. Костенко напомнил, что в этом году у выпускников есть альтернатива ЕГЭ — государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В этом году его уже выбрали 5 тыс. ребят.
ГВЭ — это экзамены по русском языку и математике, успешно сдав которые школьник получает аттестат и выпускается из школы. Но это в том случае если он не планирует поступать в вуз. Единственным же вариантом поступить в высшую школу пока остается ЕГЭ.