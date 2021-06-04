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Образование

Министр образования Алтайского края прокомментировал возможность отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен все чаще предлагают отменить. В дискуссии по этому вопросу вступают учителя, родители, депутаты. Министр образования Алтайского края Максим Костенко считает, что ЕГЭ отменить невозможно, другое дело, что будет эволюционировать сама форма проведения экзамена.

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Министерство образования и науки Алтайского края.

«ЕГЭ уже давно не эксперимент. Это хороший формат проверки полученных за годы обучения знаний и компетенций, — сказал министр. По такому пути идут практически все страны мира, только называется экзамен везде по-разному».

Максим Костенко отметил, что ЕГЭ совершенствуется каждый год. Это давно уже не просто тест, в нем есть и лабораторные работы, и мини-сочинения, в экзамене по обществознанию есть эссе, которое поможет оценить ход мыслей ученика.

«Эта эволюция будет продолжаться и дальше», — сказал министр.

Другой вопрос, считать ли ЕГЭ единственным основанием для выпускного экзамена. Костенко напомнил, что в этом году у выпускников есть альтернатива ЕГЭ — государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В этом году его уже выбрали 5 тыс. ребят.

ГВЭ — это экзамены по русском языку и математике, успешно сдав которые школьник получает аттестат и выпускается из школы. Но это в том случае если он не планирует поступать в вуз. Единственным же вариантом поступить в высшую школу пока остается ЕГЭ.

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