Министр образования Хакасии перепутала автора произведения из школьной программы

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в прямом эфире телеканала «Абакан-24» назвала Александра Радищева автором произведения «Горе от ума». В ведомстве ее ошибку объяснили усталостью и волнением, пишет «Сноб».

Ведущий передачи спросил министра, проходят ли современные школьники произведения Радищева. «Да, „Горе от ума“ проходят», — ответила Лариса Гимазутина.

По словам пресс-секретаря министерства Марины Сергеевой, глава ведомства выступала в прямом эфире в половине десятого вечера и до этого провела несколько встреч. Кроме того, накануне эфира у нее был разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова.