Министр образования Хакасии перепутала автора произведения из школьной программы

Ведущий передачи спросил министра, проходят ли современные школьники произведения Радищева. «Да, „Горе от ума“ проходят», — ответила Лариса Гимазутина.
По словам пресс-секретаря министерства Марины Сергеевой, глава ведомства выступала в прямом эфире в половине десятого вечера и до этого провела несколько встреч. Кроме того, накануне эфира у нее был разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова.
«Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире», — пояснила пресс-секретарь.