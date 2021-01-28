Министр образования Максим Костенко рассказал, отчего «лопаются» барнаульские школы

В школах крупных алтайских городов несколько лет подряд складывается дефицит мест, рассказал министр образования региона Максим Костенко. Каждый год муниципалитеты изыскивают новые возможности для размещения всех первоклассников, но эти возможности не безграничны без строительства новых объектов. Такую ситуацию подстегивают миграционные процессы и возведение новых жилых комплексов.

«Из-за застройки в центральной части Барнаула мы стали переживать, что 40-я школа просто „лопнет“. Она уже по швам трещит. Но драматичнее ситуация в новостройках в Индустриальном районе, — считает Максим Костенко. — Там относительно недорогое жилье покупают как раз молодые люди с материнским капиталом и прицелом на второго ребенка. И вот там „лопаются“ даже новые школы».

Например, в прошлом году в 137-ю школу на 550 мест на ул. Балтийской в первый же день приема заявок в первый класс записалось 958 человек — сразу две смены.

Это противоречит демографической ситуации, которая говорит о снижении рождаемости. Однако в крае активно строятся дороги и новые жилые кварталы, на стройках часто заняты мигранты из соседних среднеазиатских стран, которые приезжают с большими семьями и селятся как раз вблизи новостроек.

«В учебном году 2019−2020 на 5 000 человек выросло количество школьников, причем 4 000 в Барнауле и в основном за счет как раз семей мигрантов, — говорит министр. — В этом году предполагался рост в 4 000, оказалось, что выросло на 3 000. Из-за пандемии многие мигранты уехали на родину».

В этом году рост количества детей произошел в основном за счет сельского населения, которое переезжает в Барнаул.