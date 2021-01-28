Министр образования Максим Костенко рассказал, отчего «лопаются» барнаульские школы

«Из-за застройки в центральной части Барнаула мы стали переживать, что 40-я школа просто „лопнет“. Она уже по швам трещит. Но драматичнее ситуация в новостройках в Индустриальном районе, — считает Максим Костенко. — Там относительно недорогое жилье покупают как раз молодые люди с материнским капиталом и прицелом на второго ребенка. И вот там „лопаются“ даже новые школы».
Например, в прошлом году в 137-ю школу на 550 мест на ул. Балтийской в первый же день приема заявок в первый класс записалось 958 человек — сразу две смены.
Это противоречит демографической ситуации, которая говорит о снижении рождаемости. Однако в крае активно строятся дороги и новые жилые кварталы, на стройках часто заняты мигранты из соседних среднеазиатских стран, которые приезжают с большими семьями и селятся как раз вблизи новостроек.
«В учебном году 2019−2020 на 5 000 человек выросло количество школьников, причем 4 000 в Барнауле и в основном за счет как раз семей мигрантов, — говорит министр. — В этом году предполагался рост в 4 000, оказалось, что выросло на 3 000. Из-за пандемии многие мигранты уехали на родину».
В этом году рост количества детей произошел в основном за счет сельского населения, которое переезжает в Барнаул.