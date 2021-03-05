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Образование

Министр образования не исключил, что в школы вернется нормальная пятидневка

Министр просвещения России Сергей Кравцов не исключает, что в ближайшее время школы смогут вернуться к привычному режиму работы, а переход на шестидневное обуение был вынужденной мерой из-за коронавируса.

Школьники.
Школьники.
СС0

Министра цитирует агентство «Интерфакс».

«Введение шестидневной рабочей недели в ряде школ было вынужденной мерой. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы», — сказал Кравцов журналистам.

Он также отметил, что при переходе на дистанционный режим обучения учителя сделали все возможное, чтобы уровень знаний у российских школьников не снизился. И всероссийские проверочные работы сейчас это подтверждают.

На эту же тему недавно высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она убеждена в том, что всех школьников надо перевести на пятидневку.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

«Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — пояснила спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, что вопрос введения такого распорядка находится в ведении регионов и самих школ.

При этом, добавила она, шестидневка — это решение вынужденное, поскольку не хватает учителей и помещений, из-за чего некоторые школы работают в три смены.

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