Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае

«Все краевые учреждения — центры помощи детям, средние профессиональные учреждения, профессиональные лицеи и школы закроются на период с 4 по 7 мая, — сказал Костенко. — Такие же рекомендации даны во все муниципалитеты. Идея закрытия поддерживается всеми».