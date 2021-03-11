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Образование

Министр образования опроверг слухи о переносе весенних школьных каникул в Алтайском крае

В родительских чатах в Барнауле появились сообщения о том, что весенние каникулы будут перенесены с 22 на 29 марта. Общественность возмутилась тем, что придется отложить планы. Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал altapress.ru, что каникулы рекомендовано провести с 22 по 29 марта и подчеркнул, что решение о переносе принимает отдельно каждая школа.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Официально в крае каникулы не переносятся, рекомендуемые региональным минобром сроки — с 22 по 28 марта, сказал Костенко. График каникул принимает каждая школа в отдельности в зависимости от учебного плана.

По словам министра, даты могут быть перенесены, если, например, образовательное учреждение работает по триместрам, тогда график может не совпасть с «четвертным» режимом.

В других случаях школа может принять такое решение, если педагоги по каким-то причинам не успели закончить ту или иную тему и хотят продлить учебный процесс, чтобы начать новую четверть с новой программы.

«В любом случае, если каникулы решено перенести, это должно быть согласовано и с родительской общественностью», — подчеркнул Максим Костенко.

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