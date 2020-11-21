Министр образования рассказал, когда алтайских школьников вновь переведут на «дистант»

Переход школ на «дистант» из-за коронавируса ожидается в январе-феврале 2021 года. Об этом «Вести.Алтай» рассказал министр образования и науки Максим Костенко во время визита в Алтайский краевой педагогический лицей.

В лицее уже десять лет работает Центр дистанционного обучения детей-инвалидов. Здешние наработки могли бы использовать и преподаватели общеобразовательных школ, полагает министр.

«Все всегда упирается в то, что надо любить то, что ты делаешь. И мне кажется, неважно, общаешься ты с ребёнком через монитор или стоишь с мелом у доски. Если ты это делаешь хорошо и с любовью, и тогда придёт результат», — рассказывает директор педлицея Светлана Романенко.

Однако родители алтайских школьников нередко жалуются на техническую недоступность дистанционного обучения — отсутствие компьютерного обеспечения. Министр образования заверил, что ведомство решит эту проблему.

«Задача наша в ближайшие 2−3 года полностью заменить парк компьютерной техники, в каждой школе создать свою систему локального образования, чтобы в таких ситуациях, как можно сейчас говорить локдауна, когда вдруг принимается решение, в связи с внешними вызовами, мы могли быстро переориентироваться и перейти на план Б», — объяснил Максим Костенко.

Совсем недавно студент из омской глубинки Алексей Дудоладов записал обращение к губернатору. Он рассказал, что в его деревне плохой интернет и ему приходится залезать на берез, чтобы зайти в приложение Zoom, в котором ведут дистанционное обучение.

Напомним, 16 ноября после продленных осенних каникул школьники в Алтайском крае вышли на учебу. Стартовала вторая четверть.