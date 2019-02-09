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Образование

Министр образования рассказал, когда алтайским учителям начнут поднимать зарплату

В Алтайском крае зарплату учителям начнут повышать с июля 2019 года. Об этом заявил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в интервью телеканалу «Вести Алтай».

Учитель в школе.
Учитель в школе.
Михаил Хаустов

По словам министра, сейчас около 4 тысяч педагогов в регионе получают заработную плату почти равную МРОТ. Власти планируют изменить схему начисления заработной платы учителем, чтобы большая ее часть была постоянной. Сделать это хотят для того, чтобы избежать некорректного использования зарплатных денег на местах.

Костенко отметил, что поднять зарплату планируют до 29−30 тыс. рублей (средний показатель по СФО) «И затем будем двигаться до средней цифры по России — 35 тысяч рублей», — отметил министр.

Ранее в Госдуме предложили снижать зарплаты учителям из-за случаев агрессии по отношению к ученикам.

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