Министр образования рассказал, сколько школ закрыли на карантин и как пройдут каникулы

В Алтайском крае 12 школ ушли на осенние каникулы досрочно, в них обучаются около 6000 детей. Еще 13 школ закрыты на карантин, из них три — из-за коронавируса. В министерстве образования надеются, что досрочные каникулы прервут цепочку передачи ковида и ОРВИ и пройдут с пользой для детей.

«Эпидемиологическая ситуация в крае неравномерная. Мы видим даже снижение по ОРВИ с 2% до 1,4%. Но подросло количество детей, которые ушли на самоизоляцию по ковиду», — рассказал министр образования региона Максим Костенко.

65 школьников и 67 педагогов в крае имеют положительный тест на коронавирус. Школы, где они работают и учатся, не закрываются полностью, но классы переходят на удаленное обучение. Около 1200 учеников сейчас занимаются дистанционно.

23 октября будет последним учебным днем в школах, с каникул ребята выдут 9 ноября. «Таким образом, будет 16 дней, чтобы дети находились разобщено, и, возможно, нам удастся снизить заболеваемость», — сказал министр.

Костенко отметил, что если родители тревожатся за ребенка, подозревают у него ковид, но по каким-то причинам не могут сдать тест и получить справку, есть вариант перевести школьника на домашнее обучение на месяц или на другой период.

Для этого нужно написать заявление на имя директора и договориться, каким образом ребенок будет получать домашние задания. По выходу с такого режима самоизоляции нужно будет сдать необходимые предметы и продолжать очное обучение в школе.

Детские сады в крае продолжат работать в прежнем режиме, в формате дежурных групп. В Барнауле они загружены на 50−60%, по краю на 70%.

Учреждения дополнительного образования в целях разобщения детей переведут на дистанционный формат (там, где это возможно) до 19 ноября. По данным минобра, 30% детей охотно идут на удаленный досуг.

«Мы объявим смарт-каникулы, как и летом. Будут работать программы дистанционной занятости для детей, — сказал министр. — А вообще, конечно, стоит побыть дома. Мы обращаемся к родителям: берите отпуска и отгулы на это время, можно куда-то поехать с детьми. Это отличное время, чтобы провести его вместе».