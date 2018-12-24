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Министр просвещения рассказала, сколько времени «домашка» должна отнимать у школьников

Министр просвещения Ольга Васильева на деловом завтраке в «Российской газете» рассказала, сколько школьники должны тратить времени на домашнюю работу. Она подчеркнула, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована. В том, что школьники зачастую сидят над уроками все свободное время, чиновник винит гаджеты.

Министр просвещения Ольга Васильева.
Министр просвещения Ольга Васильева.
kremlin.ru

«В первом классе домашнее задание не задают. Во 2−3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4−5-х классах допускается максимум два часа. В 6−8-х классах на домашнее задание может тратиться 2,5 часа, в 9−11-х — до 3,5 часов», — сообщила Васильева.

При этом министр отметила, что школы во многом автономны, и вопрос содержания и объема домашнего задания определяет конкретная образовательная организация и конкретный педагог. Однако она заявил, что нормы учителя «прекрасно знают».

Причину того, что современные школьники часто проводят весь вечер за подготовкой к урокам, Ольга Васильева видит также в том, что дети «плохо владеют функциональным чтением». «Им трудно работать с текстом: понимать содержание, запоминать его, анализировать. Как следствие — могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам», — сообщила министр.

Васильева назвала один выход из ситуации. «Родителям, молодым мамам и папам нужно снова начать читать детям книжки, а не бездумно выдавать малышам в руки гаджеты», — заявила чиновник.

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