Министр просвещения оценил готовность двух Алтаев к ЕГЭ

3 июля Кравцов посетил пункты проведения экзаменов в школе № 1 Белокурихи и Республиканской гимназии имени Василия Плакаса в Горно-Алтайске.
Чиновник отметил, что соблюдение требований Рособрнадзора и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора «проработаны с каждым регионом».
«Сегодня мы убедились, что в школах выполнены все требования, механизм работает слаженно, что в целом положительно характеризует готовность всей системы образования и Алтайского края и Республики Алтай к безопасному проведению ЕГЭ», — заявил министр.
Он подчеркнул, что минпросвещения не сравнивает регионы по результатам ЕГЭ, а оценивает, насколько субъект соответствует всем требованиям, которые предъявляются, чтобы экзамен был максимально объективным, честным и прозрачным, добавили в пресс-службе правительства Республики Алтай.
3 июля проходит первый ЕГЭ — география, литература, информатика.