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Образование

Министр просвещения оценил готовность двух Алтаев к ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов положительно охарактеризовал готовность школ Алтайского края и Республики Алтай к проведению единого госэкзамена, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сергей Кравцов на Алтае проверяет школы.
Сергей Кравцов на Алтае проверяет школы.
пресс-служба министерства образования и науки Алтайского края.

3 июля Кравцов посетил пункты проведения экзаменов в школе № 1 Белокурихи и Республиканской гимназии имени Василия Плакаса в Горно-Алтайске.

Чиновник отметил, что соблюдение требований Рособрнадзора и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора «проработаны с каждым регионом».

«Сегодня мы убедились, что в школах выполнены все требования, механизм работает слаженно, что в целом положительно характеризует готовность всей системы образования и Алтайского края и Республики Алтай к безопасному проведению ЕГЭ», — заявил министр.

Он подчеркнул, что минпросвещения не сравнивает регионы по результатам ЕГЭ, а оценивает, насколько субъект соответствует всем требованиям, которые предъявляются, чтобы экзамен был максимально объективным, честным и прозрачным, добавили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

3 июля проходит первый ЕГЭ — география, литература, информатика.

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