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Образование

Министр просвещения рассказал, готовиться ли родителям к переходу школ на удаленку

Министр просвещения России в беседе с журналистами прояснил текущую ситуацию в российских школах. В очередном интервью изданию ТАСС Сергей Кравцов рассказал о том, какая сегодня сложилась эпидемическая обстановка в учебных заведениях, как планируется провести ЕГЭ, будут ли учителей отстранять от работы в случае отказа прививаться.

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

Министр отметил — для отслеживания ситуации ежедневно ведется онлайн-мониторинг и взаимодействие с регионами.

«По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100−110 школ, сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны — ситуация контролируемая», — пояснил он.

Сергей Кравцов.
Сергей Кравцов.
edu.gov.ru.

Сергей Кравцов подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. Образовательный процесс не прерывается на территории всей страны.

В зависимости от ситуации, опираясь на требования органов здравоохранения, в регионах принимаются необходимые меры для защиты здоровья. Они разнятся исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Но на сегодняшний день оснований для перевода школьников на домашнее обучение нет.

«При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий», — заметил Сергей Кравцов.

Он пояснил, что определенные школы могут закрыться на какое-то время. И это штатная ситуация. В частности, в отдельных учебных заведениях России на какое-то время закрыли посещение из-за сезонной вспышки таких заболеваний, как грипп и ОРВИ. Это 88 школ — 0,22% от общего их числа.

В то же время повторение сценария 2020 года, когда ЕГЭ и ОГЭ переносили на неопределенный срок, не планируется. Точнее, он даже не рассматривается, как возможный.

«Такой сценарий не обсуждается, сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать», — рассказал Сергей Кравцов.

Что касается прививок для учителей, то это будет делом добровольным. Никого не будут принуждать участвовать в плановой вакцинации.

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