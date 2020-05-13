Минобрнауки: ЕГЭ могут провести дистанционно в связи с коронавирусом

В распоряжении издания появился документ из которого следует, что Минобр науки рассматривает возможность проведения ЕГЭ в изначально запланированные даты, но в дистанционном формате.

«Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность проведения экзамена в дистанционном формате», — говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева.

Такой вариант проведения экзаменов возможен при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами, отмечается в документе.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году перенесут с начала июня на более поздний срок. Но на какой именно, пока не известно. При этом школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется. Отметки в аттестат им выставят по итогам года.