Минобрнауки намерено следить за встречами российских ученых с иностранцами

Ученые из подведомственных Минобрнауки организаций должны будут получать разрешения на встречи с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов, пишет РБК.

Минобрнауки утвердило порядок проведения встреч своих сотрудников и работников подведомственных ему организаций с иностранцами. Газета «Троицкий вариант» опубликовала копию приказа ведомства за подписью его руководителя Михаила Котюкова.

В соответствии с документом встречи российских ученых с их иностранными коллегами (а равно сотрудниками иностранных компаний, имеющими российское гражданство) должны проводиться по особым правилам.

В частности, приказ предписывает ученым проводить такие встречи не на рабочем месте только «при условии получения соответствующего разрешения» от своего руководства. После же встречи в Минобрнауки должен быть представлен отчет о ней.

Визиты иностранцев в российские научные организации регламентированы еще более жестко. Встречи с ними должны проводиться лишь в «специально предназначенных и оборудованных» помещениях, при этом иностранцы не должны использовать (кроме специально оговоренных случаев) «технические средства обработки и накопления информации», в том числе сотовые телефоны.

К участию во встречах с иностранцами предписано допускать только включенных в специальные списки лиц, при этом в каждой встрече должно участвовать «не менее двух человек, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «обязательно поинтересуются» приказом Минобрнауки.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента России:

Не видел этого текста, но если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, это выглядит как перебор. Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял.

В Минобрнауки заявили, что предписания ведомства отражают мировую практику.