Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году

На портале правовой информации был опубликован документ , в котором указаны минимальные баллы ЕГЭ на 2024 год.

Баллы, в сравнении с нынешним годом, не поменяются. Прежде их повысили сразу по нескольким предметам, например: литература, обществознание и информатика.

Чтобы поступить в ВУЗ в 2024 году необходимо набрать такие минимальные баллы:

40 по русскому языку;

39 по математике;

39 по физике;

45 по обществознанию;

35 по истории;

44 по информатике;

30 по иностранному языку;

40 по литературе;

39 по биологии;

40 по географии;

39 по химии.

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