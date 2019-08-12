Минздрав рассказал, как подготовить ребенка к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как нужно вести себя родителям, чтобы морально подготовить ребенка к школе.

Специалист утверждает, что снижать родительский контроль, и позволить ребенку самостоятельно координировать свою деятельность надо постепенно.

«Крайне важно со стороны родителей подготовить ребёнка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идёт в школу учиться интересному, а с другой — что учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. При этом учёба требует от ребёнка усидчивости, внимания и умения учиться», — объяснил Зинченко.

Первокласснику необходимо наладить отношения со сверстниками. Стоит выяснить, с кем он сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они занимаются.

«Например, при наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — пояснил Юрий Зинченко.

Кроме того, специалист считает, что родителям необходимо хвалить ребенка не только за хороший результат, но и за старания.