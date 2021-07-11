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Образование

Мишустин выделил колоссальные деньги на строительство за три года в стране 1300 школ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о строительстве в России 1300 школ в ближайшие три года. На эти цели выделяется 43,5 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

Михаил Мишустин в Барнауле.
Михаил Мишустин в Барнауле.
altapress.ru.

О том, сколько средств достанется именно Алтайскому краю, пока не сообщается. Для этого надо дождаться отдельного документа из правительства с перечнем утвержденных к строительству образовательных учреждений.

Пока же Михаил Мишустин на заседании правительства 8 июля подчеркнул: нужно создавать условия для детей, чтобы они учились в современных и удобных зданиях, где будет все необходимой для учебы и занятий спортом, для роста и развития ребенка.

Уже в этом году в регионы из Москвы направят 21 млрд рублей, а в 2022—2023 годах — вторую часть трансфера. Главное условие — все школы должны быть построены до конца 2024 года.

В правительстве подчеркивают, что при принятии решения был учтен важный факт — количество первоклассников с каждым годом будет увеличиваться.

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