Мишустину презентовали проект новой школы в Барнауле. Нужно еще 10 штук

Строительство школы на 550 мест уже идет в микрорайоне Спутник в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Затраты на строительство за три года составят 600 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 594 млн рублей и 6 млн рублей из региональной казны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Сдать объект рассчитывают в декабре 2022 года.
«Тем не менее, с учетом существующей потребности, нам необходимо еще более 10 школ на 7 тысяч учебных мест в Барнауле создавать», — обратился к премьер-министру губернатор.
Один из путей решения проблемы — это строить школы в рамках государственно- частного партнерства.
Пока власти планируют таким образом возвести две школы: одну из них — на 1100 мест (ул. Попова, 130), вторую — на 550 мест (ул.Взлетная, 56).
«Хотели бы попросить включить Алтайский край в работу и дать возможность принять участие в таком проекте министерства просвещения», — попросил Томенко председателя правительства.
Мишустин ответил, что поддержит концессионное соглашение региона с «Внешэкономбанком» по реализации проекта строительства двух школ.
«Министерство просвещения и министерство финансов, соответственно, по приезду оформят все необходимые документы», — пообещал глава кабмина.
Также он поручил министру просвещения России Сергею Кравцову проработать этот вопрос.