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Образование

Мишустину презентовали проект новой школы в Барнауле. Нужно еще 10 штук

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным организацию школьного образования и создание новых учебных мест. Премьеру презентовали одну из двух новых школ, которую собираются построить в Барнауле.

Михаил Мишустин в Барнауле.
Михаил Мишустин в Барнауле.
altapress.ru.

Строительство школы на 550 мест уже идет в микрорайоне Спутник в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Затраты на строительство за три года составят 600 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 594 млн рублей и 6 млн рублей из региональной казны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сдать объект рассчитывают в декабре 2022 года.

«Тем не менее, с учетом существующей потребности, нам необходимо еще более 10 школ на 7 тысяч учебных мест в Барнауле создавать», — обратился к премьер-министру губернатор.

Один из путей решения проблемы — это строить школы в рамках государственно- частного партнерства.

Пока власти планируют таким образом возвести две школы: одну из них — на 1100 мест (ул. Попова, 130), вторую — на 550 мест (ул.Взлетная, 56).

Михаил Мишустин в Барнауле.
Михаил Мишустин в Барнауле.
altapress.ru.

«Хотели бы попросить включить Алтайский край в работу и дать возможность принять участие в таком проекте министерства просвещения», — попросил Томенко председателя правительства.

Мишустин ответил, что поддержит концессионное соглашение региона с «Внешэкономбанком» по реализации проекта строительства двух школ.

«Министерство просвещения и министерство финансов, соответственно, по приезду оформят все необходимые документы», — пообещал глава кабмина.

Также он поручил министру просвещения России Сергею Кравцову проработать этот вопрос.

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