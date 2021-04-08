«Мне слишком много подарили любви». Правила жизни легендарной алтайской учительницы Руфины Овсиевской

Ровно 90 лет назад, 8 апреля 1931 года, родилась одна из самых титулованных учительниц Алтайского края — человек-легенда, заслуженный учитель России и единственный от Урала до Камчатки Народный учитель СССР Руфина Овсиевская.

Будущий легендарный педагог родилась за десять лет до начала Великой Отечественной войны в Красноярском крае. Ее педагогическая карьера началась на Алтае: В 1956 году Руфина Овсиевская закончила Алтайский государственный педагогический университет.

Она была преподавателем русской языка и литературы. Много лет — с 1957 по 2001 годы — Руфина Овсиевская преподавала в барнаульской гимназии № 40. Свое признание женщина почувствовала еще в детстве. Об этом она вспоминала так:

«В школе я твердо решила стать учительницей. Удивительное со мною что-то происходило: еще до учебы в педагогическом институте было далеко, а я уже представляла себе, какой учительницей буду в школе, как стану растить детей, учить их добру и человечности».

Руфина Овсиевская за несколько десятилетий получила множество наград: в 1980 году ей присвоили почетное звание «Народный учитель СССР», а впоследствии, за особые заслуги в образовании и воспитании — звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Отличник народного просвещения», «Учитель-методист».

Получить «Народного учителя СССР» было почетно. Эту награду присваивал Президиум Верховного Совета Советского Союза, а к награде представляли Минпросвещения и Госкомитет по профессионально-техническому образованию. Вместе со званием педагогам выдавали особый нагрудный знак.

Руфина Овсиевская воспитала не только сотни учеников, но и много педагогов.

«Сейчас многие любят говорить: „В современной школе стало работать очень сложно, а вот раньше в школе было легко“. Увы! Это не так. Проблемы всегда были», — писала в своей статье «Мои педагогические удачи и огорчения» Руфина Серафимовна.

Руфина Овсиевская. educaltai.ru.

Она вспоминала, что в 50-е годы в школах была слабая материальная база. Кружки были слабые, а активностей вроде «Зарниц» и туристических походов еще не придумали.

«Тогда показалась мне предельно ясной мысль Ф.М. Достоевского: „Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь“. А как зародить эти зачатки положительного?» — писала легендарный педагог.

Руфина Овсиевская проводит параллель с 20−30-ми годами, когда учебные программы, учебники и материальная база школ была еще менее совершенной.

«Школа выполнила главное — вырастила поколение, которое спасло свою Родину от порабощения и победило», — писала Овсиевская. И старалась выдерживать эту же линию. Будучи учителем-словесником, она учила школьников высокой нравственности, этике и добру.

«Мне слишком много подарили любви свои и чужие люди. Отвечать нужно тем же», — по такому принципу жила легендарный народный педагог Руфина Овсиевская.

Барнаульской гимназии № 40 присвоено имя народного педагога СССР Руфины Овсиевской, а в ее музее легендарному учителю и завучу посвящена отдельная экспозиция.

Анна Карпова