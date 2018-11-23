Мнение редакции. Про травлю мальчика в 101-й и цифровизацию школ

Не буду вдаваться в подробности скандала с историей про травлю подростка в барнаульском лицее № 101. Этим делом уже заняты мэрия, минобразования, детские омбудсмены, полиция, Следком, интернетная общественность (никого не забыл, пожарных, например или Россельхознадзор?). Я хочу поговорить о реакции на нее педагогов и администрации школы.

Андрей Никитин , издатель. Altapress.ru.

101-я — это моя родная школа. Сюда я пришел в первый класс в день ее открытия 1 сентября 1980 года и проучился там восемь лет. То, что в школе случилось с ребенком Ульяны Меньшиковой, для меня не новость. Такое бывало и в моем детстве и не только в этой школе, а в любой соседней: на Сулиме (где находится лицей № 101), на Потоке, на Южном или в Центре. Я не говорю, что это нормально. Но это, в принципе, случалось и при СССР, бывает, к сожалению, и сейчас.

Пара шрамов у меня на голове — это следы драк, которые проходили на территории моей родной школы. Но, повторюсь, я не говорю, что она в этом плане какая-то уникальная, потому что у меня есть и другие травмы из стычек, полученные в других учебных заведениях Барнаула.

Меня удивила реакция администрации и педагогов. Это реакция из тех же 80-х годов. Ну нормально же замять дело, не тащить сор из избы, глядишь, как-то само собой рассосется. Рассасывалось же раньше. И не только в 101-й, а везде.

Но сейчас 2018 год. В нашей стране слово «цифровизация» уже никого не должно удивлять. Теперь смартфон с камерой может возникнуть в руках малыша из ясельной группы. А пост в соцсеть способен набить любой первоклассник.

Педагогов ведь собирают на какие-нибудь семинары по повышению квалификации и там рассказывают о цифровизации? Но это не только электронный журнал или учебник на планшете. Это еще шибко грамотные родители, постящие в WhatsApp всякое такое, что раньше только на кухне могли рассказать, и очень пронырливые дети, записывающие за учителем не только ручкой в тетрадке.

Об этом, как оказалось, надо тоже рассказывать директорам, завучам и предметникам на курсах по повышению квалификации.

Господа педагоги, я вам очень сочувствую, понимаю, что вы просто физически не можете ходить с каждым за руку и знать, кого там пинают за бассейном или кто там что курит у теплицы. Но с 1980 года прошло уже 38 лет. Это на 6 лет больше, чем между смертью Сталина и приходом к власти Горбачева. Представляете, как тут все изменилось? И не только технологически.

Поэтому, когда вы хотите что-то такое сделать по-старинке: замахнуться или отмахнуться, подумайте, а не снимает ли вас скрытая камера? А не напишет ли кто-то про вас в своих фейсбуках? И погуглите уже, как такие сюжеты про учителей и школы поднимают волну народного гнева, на который быстро реагируют соответствующие чиновники и правоохранители. А школы и педагоги потом ходят замаранными (возможно, напрасно) и отмываются. Но это уже никому не интересно.

Что же теперь делать? Ну перестраиваться, да. «Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше». И как-то выкручиваться.

С сорванцами, которые, например, кого-то тиранят, тоже ведь с суровыми наказаниями не подойдешь. И у них смартфоны найдутся. И родители их тоже компьютеры и аккаунты в соцсетях имеют.

А вы их не наказывайте, а, например, поощряйте. Премируйте их учебой, как делал один мой знакомый директор школы. Он раз взял и заявил трем хулиганам, что если у тех много свободного времени на разные глупости, то надо их нагрузить учебой. И распорядился спрашивать устно каждого из них на каждом уроке, вплоть до физкультуры и трудов, по два раза — вначале, как тот усвоил домашнее задание, и в конце — как тот понял, что объяснял учитель. И ставить оценки в журнал. Не менее двух за урок. И так всю долгую третью четверть. А завуча обязал собирать эти данные и показывать ему каждый день. При этом он не забывал каждый день проверять.

На четвертой неделе родители прибежали к директору с просьбой отменить эту пытку учебой. Но директор держался и обещал продлить все и на четвертую четверть. Двое, в результате, перешли в другую школу, а один даже стал ударником.

Понимаю, это не панацея. Но ведь с выдумкой же работает этот директор, творчески. И обиженному помог, и обидчиков наказал так, что не придерешься. Так ведь время такое — надо соответствовать, изобретать. И цифровизироваться.