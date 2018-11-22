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Работа и обучение
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Против руководства барнаульского лицея, где травили ученика, возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам халатности, допущенной работниками лицея № 101 в Барнауле, где школьники регулярно травили восьмиклассника Илью Меньшикова.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как установили следователи, с сентября по ноябрь 2018 года группа учеников лицея «систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие». Выяснилось, что у агрессивных подростков были и другие жертвы.

Педагоги и руководство лицея об этом знало, но ничего не делало, следует из пресс-релиза следкома. Бездействию должностных лиц лицея дадут юридическую оценку, обещают в ведомстве. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления.

Что произошло в лицее № 101

Напомним, мать Ильи Меньшикова написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются ученики из его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».

Сообщить об этой истории женщину подтолкнул последний случай, когда травившие ее сына дети закидали подростка ледяными снежками. Он пришел с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

В мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Кроме того, к истории подключилась и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

Чтобы поддержать Илью, в соцсетях запустили флешмоб. Пользователи, в том числе знаменитости, публикуют ролики со словами поддержки под хештегом #ильямыстобой.

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