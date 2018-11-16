Мать барнаульского школьника рассказала о жестокой травле сына в школе

Ульяна Меньшикова, мать барнаульского школьника, сообщила в Facebook, что ее сына травят в школе-лицее № 101. Несколько дней назад он вернулся домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

Женщина пишет, что ее сын в последнее время часто возвращался домой в грязной оплеванной одежде, а однажды на спине виднелся след грязного ботинка.

На вопросы матери ребенок отвечал, что со всем разберется сам. Женщина несколько раз приходила в школу, но обидчиков сына встретить не удалось. Когда мальчик попросил купить ему кастет и мать поняла, что нужно срочно решать проблему с травлей.

Женщина хотела пойти к директору, но за день до визита, 12 ноября, мальчик вернулся побитым. По словам женщины, он пришел с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

На следующее утро в администрации школы подтвердили, что ребенок пострадал на ее территории. На записях с камер видно, что толпа подростков забрасывает ребенка кусками льда. После этого ребенок возвращается в школу с окровавленным лицом.

Участников инцидента вместе с родителями вызвали в школу, но мать пострадавшего мальчика не позвали.

«После опроса родителей участников инцидента выяснилось, что все фигуранты, как и их законные представители — замечательные и прекрасные люди, а «дети просто играли в снежки, так бывает», — пишет Ульяна Меньшикова.

Женщина предполагает, что в этой истории ее пострадавшего сына хотят выставить виноватым.

Я в их понимании маргинал, гоняющийся по всему свету за длинным рублем, сына моего нужно наблюдать у психолога (а где, собственно, все это время был школьный психолог?), а те, кто его истязал — отличные парни из полных и адекватных семей, — пишет мать мальчика.

Василий Михальчук, директор лицея № 101, рассказал, что видел сообщение женщины. По его словам, «оно написано очень эмоционально и не соответствует действительности», пишет «Московский комсомолец». Директор сообщил, что дети играли в снежки и мальчику попали в глаз. Василий Михальчук отметил, что в школе никакой травли нет.

В мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.