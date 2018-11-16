Дело о травле барнаульского школьника уже контролирует детский омбудсмен Анна Кузнецова

История с жестокой травлей учащегося 101-й барнаульской школы вышла на федеральный уровень. Теперь к ней подключилась детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, которая связалась по этому поводу с уполномоченным при губернаторе Алтайского края по делам ребенка, пишет РИА Новости.

Местный омбудсмен уже провела переговоры с мамой ребёнка и составил с ней план урегулирования проблемы. По словам Кузнецовой, проверка будет проводиться, в том числе, в отношении должностных лиц, которые не «осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий» для обеспечения прав несовершеннолетнего.

Ольга Казанцева тем временем инициировала проверку лицея № 101. Также она написала письмо в прокуратуру Алтайского края, которую попросила провести независимую дополнительную проверку обстоятельств и фактов этого дела. Дополнительно информационное письмо, с просьбой обеспечить защиту прав, направлено в ею МВД РФ по Алтайскому краю. Также было обращение в краевое СУ СК РФ, пишет «МК на Алтае».

Что случилось в лицее № 101

Мать 8-классника этой школы написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются ученики из его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».

Написать об этой истории женщину подтолкнул последний случай, когда травившие ее сына дети закидали подростка ледяными снежками. Он пришел с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

В мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.

Что сказала омбудсмен

Ольга Казанцева,

уполномоченный при губернаторе Алтайского края по делам ребенка: