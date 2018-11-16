Дело о травле барнаульского школьника уже контролирует детский омбудсмен Анна Кузнецова

Местный омбудсмен уже провела переговоры с мамой ребёнка и составил с ней план урегулирования проблемы. По словам Кузнецовой, проверка будет проводиться, в том числе, в отношении должностных лиц, которые не «осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий» для обеспечения прав несовершеннолетнего.
Ольга Казанцева тем временем инициировала проверку лицея № 101. Также она написала письмо в прокуратуру Алтайского края, которую попросила провести независимую дополнительную проверку обстоятельств и фактов этого дела. Дополнительно информационное письмо, с просьбой обеспечить защиту прав, направлено в ею МВД РФ по Алтайскому краю. Также было обращение в краевое СУ СК РФ, пишет «МК на Алтае».
Что случилось в лицее № 101
Мать 8-классника этой школы написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются ученики из его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».
Написать об этой истории женщину подтолкнул последний случай, когда травившие ее сына дети закидали подростка ледяными снежками. Он пришел с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.
В мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.
Что сказала омбудсмен
Ольга Казанцева,
уполномоченный при губернаторе Алтайского края по делам ребенка:
Мама с ребенком не останутся один на один с системой. Уже оперативно оказана поддержка семье, ребенок получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь, в зависимости от потребностей и согласия законного представителя. Все детали данного инцидента требуют тщательной, детальной, проверки. После которой можно будет сделать выводы и принимать системные меры.
Администрациям образовательных учреждений следует учиться видеть случаи травли детей и признавать их. Потому что без системных мер, один психолог или социальный педагог, ситуацию с травлей ребенка в образовательной организации, переломить не сможет. Отношение со стороны администрации «всякое бывает», «всегда так было», «подумаешь, пнули», «детские шалости», является просто недопустимым.
Администрации образовательных организации, при взаимодействии с родителями, иногда относятся к ним с презумпцией виновности. И виновность эту видят в части неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Подобное негативное отношение, с точки зрения виновности родителей, принципиально разрушает возможности взаимодействия школы и родителей в интересах ребенка. Пострадавшим в этой части, от отсутствия сотрудничества, является, конечно, ребенок.