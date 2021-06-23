Многие родители недовольны допуском на занятия только привитых студентов

Категорически против этой идеи выступили 62% опрошенных сервисом по поиску работы Superjob.
При этом они объяснили свою позицию тем, что ограничение «нарушает конституционные права».
29% родителей заявили, что не возражают против того, чтобы их ребенок прошел вакцинацию от коронавируса, 26% будут против вакцинации студентов, даже если альтернативой будет дистанционное обучение.
Еще 15% намерены взять медицинский отвод или получить для ребенка справку о наличии антител, а 31% респондентов пока не определились со своим мнением.
Сами студенты тоже не проявили активной поддержки идеи вакцинации: сделать прививку ради посещения вуза готовы 25%, 37% предпочтут учиться на удаленке, 20% будут искать другие способы избежать прививки, пишет «Росбалт».
Исследование проводилось в 135 городах страны.