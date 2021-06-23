Многие родители недовольны допуском на занятия только привитых студентов

Идею руководства московских вузов о допуске на очные занятия только привитых от коронавируса студентов поддержали только 20% родителей абитуриентов, пишет РБК .

Категорически против этой идеи выступили 62% опрошенных сервисом по поиску работы Superjob.

При этом они объяснили свою позицию тем, что ограничение «нарушает конституционные права».

29% родителей заявили, что не возражают против того, чтобы их ребенок прошел вакцинацию от коронавируса, 26% будут против вакцинации студентов, даже если альтернативой будет дистанционное обучение.

Еще 15% намерены взять медицинский отвод или получить для ребенка справку о наличии антител, а 31% респондентов пока не определились со своим мнением.

Сами студенты тоже не проявили активной поддержки идеи вакцинации: сделать прививку ради посещения вуза готовы 25%, 37% предпочтут учиться на удаленке, 20% будут искать другие способы избежать прививки, пишет «Росбалт».

Исследование проводилось в 135 городах страны.