23 июня 14°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Многие родители недовольны допуском на занятия только привитых студентов

Идею руководства московских вузов о допуске на очные занятия только привитых от коронавируса студентов поддержали только 20% родителей абитуриентов, пишет РБК.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Категорически против этой идеи выступили 62% опрошенных сервисом по поиску работы Superjob.

При этом они объяснили свою позицию тем, что ограничение «нарушает конституционные права».

29% родителей заявили, что не возражают против того, чтобы их ребенок прошел вакцинацию от коронавируса, 26% будут против вакцинации студентов, даже если альтернативой будет дистанционное обучение.

Еще 15% намерены взять медицинский отвод или получить для ребенка справку о наличии антител, а 31% респондентов пока не определились со своим мнением.

Сами студенты тоже не проявили активной поддержки идеи вакцинации: сделать прививку ради посещения вуза готовы 25%, 37% предпочтут учиться на удаленке, 20% будут искать другие способы избежать прививки, пишет «Росбалт».

Исследование проводилось в 135 городах страны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость