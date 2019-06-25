Многие российские выпускники не знают, что платить налоги нужно обязательно

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе парламентских слушаний в Госдуме пояснил, что экзамен показал и другие проблемы школьников с пониманием устройства и структуры государства — например, с наименованием высших органов госвласти и с функциями ветвей власти, пишет bfm.ru.
«Экзамен 2019 года показал, что не все выпускники 11-х классов знают хотя бы название высших государственных органов России. Многие путаются в различии и значении функции законодательной и исполнительной ветвей власти, разделении полномочий между федеральными органами и уровнем субъектов РФ», — сказал Кравцов.