Многие сельские школы в Алтайском крае не станут переходить на дистанционное обучение

«Цель удаленного обучения — в том, чтобы прекратить распространение коронавируса через физическое разобщение людей, — сказал министр. — В крае есть ряд «благополучных муниципалитетов, в которых минимален риск заражения. Для них мы прорабатываем возможность сохранения очного обучения».
По словам министра, индивидуально рассматривается каждая школа: технические возможности онлайн-обучение, количество учеников, запас средств дезинфекции, готовность родителей отправлять детей в школу.
Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:
Мы не исключаем, что в некоторых учреждениях можно сохранить прежний режим, если принять все меры эпидемической безопасности. Если в школе, например, достаточно места, чтобы рассадить 10−20 человек на расстоянии полутора метров друг от друга. В крае есть 17 школ, где учатся всего 10 человек и менее.
Министерство провело мониторинг готовности школ края к удаленной работе и пришло к выводу, что электронное обучение не везде возможно.
- 165 тыс. школьников уже учились в онлайн-формате и не испытают сложностей
- 1 тыс. ребят имеют доступ к Интернету, но не имеют гаджета для выхода
- У 80 тыс. детей нет интернета, но есть гаджет, с помощью которого можно учиться дистанционно оффлайн
- 30 тыс. детей не имеют ни гаджетов, ни интернета для организации дистанта.
Цифра
В Алтайском крае 70% сельских школ — малокомплектные.