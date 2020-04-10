Многие сельские школы в Алтайском крае не станут переходить на дистанционное обучение

В некоторых муниципалитетах Алтайского края школы сохранят прежний классно-урочный режим обучения. О такой возможности рассказал на пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко.

«Цель удаленного обучения — в том, чтобы прекратить распространение коронавируса через физическое разобщение людей, — сказал министр. — В крае есть ряд «благополучных муниципалитетов, в которых минимален риск заражения. Для них мы прорабатываем возможность сохранения очного обучения».

По словам министра, индивидуально рассматривается каждая школа: технические возможности онлайн-обучение, количество учеников, запас средств дезинфекции, готовность родителей отправлять детей в школу.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Мы не исключаем, что в некоторых учреждениях можно сохранить прежний режим, если принять все меры эпидемической безопасности. Если в школе, например, достаточно места, чтобы рассадить 10−20 человек на расстоянии полутора метров друг от друга. В крае есть 17 школ, где учатся всего 10 человек и менее.

Министерство провело мониторинг готовности школ края к удаленной работе и пришло к выводу, что электронное обучение не везде возможно.

165 тыс. школьников уже учились в онлайн-формате и не испытают сложностей

1 тыс. ребят имеют доступ к Интернету , но не имеют гаджета для выхода

но не имеют гаджета для выхода У 80 тыс. детей нет интернета , но есть гаджет , с помощью которого можно учиться дистанционно оффлайн

но есть гаджет с помощью которого можно учиться дистанционно оффлайн 30 тыс. детей не имеют ни гаджетов , ни интернета для организации дистанта.