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Образование

Многие сельские школы в Алтайском крае не станут переходить на дистанционное обучение

В некоторых муниципалитетах Алтайского края школы сохранят прежний классно-урочный режим обучения. О такой возможности рассказал на пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко.

Школа. Заринский район.
Школа. Заринский район.
Анна Зайкова.

«Цель удаленного обучения — в том, чтобы прекратить распространение коронавируса через физическое разобщение людей, — сказал министр. — В крае есть ряд «благополучных муниципалитетов, в которых минимален риск заражения. Для них мы прорабатываем возможность сохранения очного обучения».

По словам министра, индивидуально рассматривается каждая школа: технические возможности онлайн-обучение, количество учеников, запас средств дезинфекции, готовность родителей отправлять детей в школу.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Мы не исключаем, что в некоторых учреждениях можно сохранить прежний режим, если принять все меры эпидемической безопасности. Если в школе, например, достаточно места, чтобы рассадить 10−20 человек на расстоянии полутора метров друг от друга. В крае есть 17 школ, где учатся всего 10 человек и менее.

Министерство провело мониторинг готовности школ края к удаленной работе и пришло к выводу, что электронное обучение не везде возможно.

  • 165 тыс. школьников уже учились в онлайн-формате и не испытают сложностей
  • 1 тыс. ребят имеют доступ к Интернету, но не имеют гаджета для выхода
  • У 80 тыс. детей нет интернета, но есть гаджет, с помощью которого можно учиться дистанционно оффлайн
  • 30 тыс. детей не имеют ни гаджетов, ни интернета для организации дистанта.

Цифра

В Алтайском крае 70% сельских школ — малокомплектные.

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