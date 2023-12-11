Многие сибирские школы перешли на дистант из-за сильных морозов

Временно переведены на дистанционное обучение из-за сильных морозов некоторые школы в Иркутской области.

Мера распространена на школы в одноименном районе и действет до 16 декабря, указывает "Интерфакс"

Между тем стало известно, что и школы на Урале, в частности, Челябинске — также переведены на дистанционное обучение.

Также ночные морозы до минус 50 градусов прогнозируются в Сибири.

В Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской, Красноярском крае установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10- 24 градуса ниже нормы.

В Омской области минимальная температура ночью будет опускаться до минус 45 градусов, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае — до минус 40 и ниже. А в центральных и южных районах Красноярского края — до минус 50. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такая погода сохранится до 12 декабря.