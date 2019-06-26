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Образование

Многострадальное ЕГЭ в России могут вновь реформировать

В процедуру прохождения единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) могут вновь внести изменения. На этот раз эксперты предложили разрешить ученикам искать информацию в интернете.

Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа.
Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа.
Источник: smart-university.ru

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными», — рассказала «Известиям» директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

По ее словам, составители экзамена также рассматривают возможность добавления заданий с видеофрагментами на экзаменах по предметам естественно-научного цикла. Кроме того, со временем на ЕГЭ может появиться экспериментальная часть.

«Например, к ПК подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым», — пояснила Решетникова.

Точные сроки реализации нововведений пока неизвестны, однако, по оценкам ФИПИ, на их разработку и апробацию уйдет не менее пяти лет. Опрошенные газетой эксперты считают, что изменения позволят сместить акцент с зазубривания информации на оценку критического мышления школьников.

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