Модернизацию школьных систем образования обсудили на площадке «Единой России» в Алтайском крае

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко провел большое совещание на тему реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» . К разговору были приглашены представители краевых властей, главы муниципальных образований и директора школ, секретари местных отделений «Единой России» и депутаты. Особое внимание было уделено капитальному ремонту образовательных учреждений, начатому в 2022 году.

Федеральная программа модернизации школьных систем образования появилась по инициативе «Единой России», ее реализацию поддержал президент Владимир Путин, отметил Александр Романенко. Единороссы вместе с родительской общественностью контролируют качество и соблюдение сроков капитального ремонта в рамках партийного проекта «Новая школа» и реализации народной программы «Единой России».

В 2022 году в Алтайском крае начался ремонт 43 школ: в 33 он был завершен, в 10 школах работы рассчитаны на два года и завершатся в конце августа. В 2023 году в федеральную программу попали еще 17 алтайских школ, их капитальный ремонт завершится также к началу нового учебного года.

Если в прошлом году мы получили из федерального бюджета на реализацию программы 1,7 млрд рублей, а в качестве софинансирования из краевого бюджета направили 300 млн рублей, то в этом году получим 1,2 млрд рублей, а из краевого бюджета выделим уже около 600 млн рублей. Федеральные средства идут на выполнение строительно-монтажных работ, краевые — на благоустройство пришкольных территорий, обновление материально-технической базы школ. Они могут быть использованы на покрытие разницы между запланированной и фактической стоимостью работ, — объяснил представителям муниципалитетов Александр Романенко. — Во всех 27 школах капитальный ремонт идет. Недавно я сам побывал в восьми школах, работы находятся на разной стадии. Обращаю внимание, что 25 августа — конечный срок сдачи объектов. 1 сентября дети должны встретить в обновленных школах. Вместе с министерством образования и науки Алтайского края, депутатами-единороссами всех уровней мы держим на контроле ход работ и готовы оперативно подключаться к решению возникающих проблем.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова добавила, что 29 марта Президиум Регионального политсовета партии закрепил за каждой ремонтируемой школой ответственных сенаторов, депутатов Госдумы, краевого Заксобрания и муниципальных образований.

Программа модернизации школьных систем образования — наша инициатива и наша ответственность. От результатов ее реализации сегодня зависит, попадут ли школы соседних районов в программу в следующем году, получит ли Алтайский край дополнительное финансирование в рамках возможной корректировки. Ответственность на краевых и муниципальных структурах очень большая, — обратила внимание участников совещания Наталья Кувшинова.

Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Совещание регионального отделения партии «Единая Россия» по теме реализации в Алтайском крае федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Удачным опытом проведения капитального ремонта и родительского контроля поделились заместитель главы Целинного района Андрей Артамонов и директор Елбанской средней общеобразовательной школы Усть-Пристанского района Наталья Чужикова.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая отметила, что программа модернизации — это не только капитальный ремонт.

Каждая отремонтированная школа оснащается новой мебелью и современным оборудованием, в них полностью заменяются ветхие учебники, а педагоги проходят подготовку и переподготовку. В комплексе мы получаем практически новую школу, —- сказала она.

В продолжение этой темы координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае Марина Понкрашева призвала представителей муниципалитетов синхронизировать работу по реализации таких подпроектов, как «Парта Героя», «Киноуроки в школах России» и многих других.

Новое направление, тесно связанное с капремонтом школ и с «Партой Героя» — это проект «Лица Героев». Его можно реализовывать в только построенных и отремонтированных школах, где есть пока еще пустые стены, — заполнять их изображениями героев, рисовать граффити на фасадах. Можно рассмотреть разные варианты. В мае в Барнауле мы хотим дать старт этому проекту. Если кого-то заинтересовала идея — готовы подключиться. На сегодняшний день есть договоренность с Союзом художников Алтайского края, молодые художники тоже готовы это делать, — обратилась к представителям муниципалитетов Марина Понкрашева.

В завершении разговора Александр Романенко сообщил, что совещания, посвященные модернизации школьных систем образования, будут проходить на площадке регионального отделения «Единой России» ежемесячно.