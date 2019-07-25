С 1 по 31 августа в чешском городе Градец Кралове пройдет международная Летняя школа по геометрии и топологии. В работе школы примут участие молодые ученые факультета математики и информационных технологий АлтГУ: аспиранты Павел и Светлана Клепиковы и студентка третьего курса Татьяна Андреева .

Летняя школа по геометрии и топологии имеет статус международной, поэтому все доклады будут представлены на английском языке. В качестве лекторов организаторы пригласили известных российских и зарубежных математиков. Среди них ученые из Барнаула, Новосибирска, Нижнего Новгорода, а также из университетов Чехии и Хорватии.

Университет в Градце Кралове не очень большой, но именно он регулярно проводит либо весенние, либо осенние школы практически по всем направлениям чистой математики. Туда съезжаются студенты из разных стран. Помимо посещения занятий, индивидуальной работы с консультантами, работы в библиотеке университета, общения с коллегами, они еще знакомятся с культурой Чехии и могут спокойно путешествовать.

По сравнению с другими конференциями в формате пяти-семи дней, где все время расписано с утра до вечера и занято докладами, с перерывами на кофе-брейки, здесь график достаточно свободный — всего две-три пары в день. В течение месяца предлагается несколько циклов лекций известных математиков.

Молодые математики опорного АлтГУ покоряют Чехию. Архив Алтайского государственного университета.

В Чехию с докладом Светлана и Павел Клепиковы приедут уже не в первый раз. Светлана отмечает следующее:

Оба доклада непосредственно связаны с темами наших кандидатских диссертаций. Наш научный руководитель — доктор физико-математических наук, профессор Евгений Дмитриевич Родионов. Многие его ученики имеют кандидатские степени и также являются известными учеными. В Алтайском госуниверситете он руководит известной в европейских кругах научной школой по геометрии и является ведущим лектором направления «Математика и компьютерные науки» на факультете математики и информационных технологий. Большинство студентов, которые связывают себя с нашей геометрической школой, становятся успешными: побеждают в студенческих олимпиадах, участвуют в грантах, получают красные дипломы и успешно трудоустраиваются (в том числе программистами). В качестве примера можно вспомнить Игоря Эрнста, который неоднократно становился призером Международной интернет-олимпиады по математике в г. Ариэле. В этом году он окончил магистратуру факультета математики и информационных технологий и теперь планирует продолжить свое образование в Чехии. Кстати, Игорь в прошлом году вместе с нами месяц провел на Весенней школе по геометрии и топологии в Градце Кралове. Стоит отметить, что из Сибири в Чехию ездят только наши ребята и студенты из Новосибирска. Это связано в первую очередь с тем, что у нашего факультета очень тесные связи с сибирским отделением Российской академии наук и мы всегда хорошо информированы обо всех интересных событиях, ездим на конференции в Академгородок, общаемся, поддерживаем отношения.