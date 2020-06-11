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Молодой ученый-химик АлтГУ завершает работу над вакциной против опасного вируса Марбург

Пандемия COVID-19 в очередной раз показала высокую актуальность научных исследований по противодействию распространения вирусов и вирусных инфекций. Одним из таких вирусов является вирус Марбург, на разработку профилактической вакцины от которого направлена диссертационная работа аспирантки института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского государственного университета Натальи Волковой.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Архив АлтГУ.

Вирус Марбург (Marburgvirus, MARV) вызывает у людей и приматов лихорадку Марбург (Marburg Fever, MF) — заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высоким уровнем контагиозности и летальности (от 20 до 70%). Национальным институтом аллергии инфекционных заболеваний США MARV занесен в категорию приоритетных патогенов, представляющих высокий риск для национальной безопасности и здравоохранения. С момента открытия MARV в 1967 г. этот патоген стал причиной гибели более 500 человек. Это кажется не слишком много по сравнению с числом погибших в результате пандемии COVID-19 или самой крупной вспышки лихорадки Эбола в Африке в 2014 году. Однако никто не может гарантировать, что вирус Марбург в будущем не окажется причиной более масштабной вспышки. Согласно современным представлениям, природным резервуаром вируса являются рукокрылые вида Rousettus aegyptiacus (летучие собаки). MARV может передаваться от человека к человеку посредством контакта с биологическими жидкостями.

Вирус Марбург.
Вирус Марбург.
Архив АлтГУ.

Отсутствие профилактических вакцин и терапевтических препаратов против лихорадки Марбург — основная проблема, с которой сталкиваются врачи в очагах эпидемий и ученые, участвующие в исследовании этиологического агента этой болезни.

Получение вакцинных препаратов против MARV на основе инактивированного возбудителя пока не увенчалось успехом. В настоящее время ведутся работы по получению профилактических препаратов против MARV методами биотехнологий на основе репликонов вируса венесуэльского энцефалита лошадей, рекомбинантного вируса везикулярного стоматита, модифицированного вируса осповакцины, аденовирусных векторов, вирусоподобных частиц и ДНК-конструкций. ДНК-вакцины представляют особый интерес, так как дешевле в разработке, просты в конструировании и могут быть быстро приготовлены в ответ на эпидемическую угрозу.

Наталья Волкова.
Наталья Волкова.
Архив АлтГУ.

Наталья Волкова,
аспирантка института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ:

Целью наших научных исследований, которые будут оформлены в диссертационную работу, стала разработка ДНК-иммуногена, обеспечивающего защиту от MARV, как основы для разработки профилактической ДНК-вакцины. С помощью генно-инженерных манипуляций был создан ДНК-иммуноген pVAKS-GPVM, содержащий ген, кодирующий гликопротеин (GP) вируса Марбург.

Молодой ученый добавила, что полученный ДНК-иммуноген способен при внутримышечной иммунизации индуцировать наработку антител специфичных в отношении GP вируса Марбург, обладающих нейтрализующей активностью.

Проведенные испытания по иммунизации морских свинок выявили 100%-ную защиту от инфицирования летальной дозой MARV.

Следует отметить, что Институт химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского государственного университета расширяет спектр направлений подготовки, связанных с медициной и фармацией. С 2018 г. ведется набор в бакалавриат на направление подготовки 33.05.01 «Фармация» (профиль «Фармация биофармпрепаратов» с присвоением квалификации «Провизор»).

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