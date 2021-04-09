Монография ученых Алтайского ГАУ вошла в список «Лучшая книга Алтая»

Подведены итоги литературного марафона, который проходил в рамках XVI фестиваля книги «Издано на Алтае» на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Одним из главных событий мероприятия стало награждение авторов изданий, получивших титул «Лучшая книга Алтая».

Члены жюри конкурса тщательно изучили 763 книги, представленные на титульной экспозиции фестиваля. По результатам конкурсного отбора в число лауреатов номинации «Лучшее научное издание» вошла коллективная монография ученых биолого-технологического факультета Алтайского ГАУ «Инновационные методы повышения продуктивности ремонтного молодняка и родительского стада мясных кур».

Научная работа ученых Алтайского аграрного университета вошла в топ лучших книг изданных на Алтае. Алтайский ГАУ.

В научном издании обобщены результаты многолетних исследований ученых аграрного университета по внедрению инновационных методов повышения продуктивности ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров в условиях Западной Сибири.

«Наше издание может быть интересно не только производственникам, но и всем, кто занимается разведением кур мясных пород. В монографии мы дали рекомендации по оборудованию для содержания родительского стада мясных кур, рассказали о результатах исследований по влиянию разного вида освещения в птичниках на продуктивность птиц и применению пробиотиков и органических минеральных веществ при кормлении. Кроме того, в дополнение к монографии нашим коллективом был подготовлен технологический регламент по внедрению инновационных технологий при выращивании ремонтного молодняка и содержании родительского стада мясных кур», — поделился руководитель проекта доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Хаустов.

Справка

Коллективная монография также была представлена учеными в рамках «Научного брифинга» — проекта Алтайского государственного аграрного университета по популяризации научного знания, приуроченного к Году науки и технологий в России. Посмотреть встречу можно на YouTabe канале АГАУ.