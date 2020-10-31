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Образование

Мурманскую второклассницу выгнали на улицу из школы из-за отсутствия справки на COVID-19

В Мурманске 8-летнюю девочку выгнали из школы на улицу из-за неверной справки об отрицательном тесте на коронавирус, — сообщает Север Пресс.

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Мама школьницы рассказала, что в начале октября, из-за заражения классного руководителя коронавирусом, класс в гимназии посадили на карантин. После этого в школу могли прийти только те дети, у которых тест показал отрицательный результат.

«Утром я и Саша приехали в школу вместе, в помещение же не пускают родителей. Я осталась на улице. Саша оставила вещи в гардеробе и ушла на занятия. Они начинаются в 8.30. Я ушла. Должна была вернуться за ней к концу занятий к 13.00», — рассказывает мама девочки.

Как оказалось, в поликлинике перепутали данные школьницы, поэтому справка оказалась негодной.

О том, что девочка отстранена от занятий, маме сообщила классный руководитель. Несмотря на то, что школьницу в этот момент никто не мог забрать, ее прямо с контрольной работы отправили на улицу.

«Я позвонила директору. Просила оставить ее до конца занятий, что я сейчас поеду домой, и привезу справку к концу уроков. Пока я ее уговаривала, моя дочь уже была выставлена на улицу», — делится мама Саши.

Женщина отправила электронную жалобу в областной комитет по образованию. Она уверена, что нет нормативного акта, в котором написано, что ребенка могут выгнать из учебного заведения.

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