Мурманскую второклассницу выгнали на улицу из школы из-за отсутствия справки на COVID-19

Мама школьницы рассказала, что в начале октября, из-за заражения классного руководителя коронавирусом, класс в гимназии посадили на карантин. После этого в школу могли прийти только те дети, у которых тест показал отрицательный результат.

«Утром я и Саша приехали в школу вместе, в помещение же не пускают родителей. Я осталась на улице. Саша оставила вещи в гардеробе и ушла на занятия. Они начинаются в 8.30. Я ушла. Должна была вернуться за ней к концу занятий к 13.00», — рассказывает мама девочки.