Музей АлтГТУ присоединится к Всероссийской акции "Музейная ночь".

В программе музейной ночи в АлтГТУ предусмотрены мероприятия для разной возрастной категории. Самым маленьким посетителям будет интересно принять участие в занятиях по робототехнике, изготовить игрушку своими руками, "побродить" по математическому лабиринту, посмотреть фокусы, разгадать ребусы и головоломки. Студенты института архитектуры и дизайна нарисуют шаржи, партеры маленьких гостей.

Для школьной и студенческой молодежи будут интересны физические и химические эксперименты, занятия по электротехнике, мастер-классы по созданию видеоблогов, деталей на 3D принтере, и побывать в лабораториях военной кафедры, самостоятельно провести диагностику подвески и двигателя автомобиля.

Гостей постарше АлтГТУ приглашает на выставку минералов и горных пород мира и Алтайского края, презентацию творческих проектов ученых института архитектуры и дизайна. В институте международного образования и сотрудничества познакомят с письменностью народов Китая и Египта, Индонезии и Лаоса, предложат принять участие в занимательной игре "Мацзян". Для всех желающих изготовят памятные сувениры на современном сварочном оборудовании.

Центральным действием станет танцевально-театрализованное представление с участием студии старинного танца "Северная сторона" и творческих коллективов АлтГТУ. Все посетители смогут сфотографироваться с изобретателем "огненной машины" Иваном Ползуновым.

Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова приглашает в гости. Адрес: ул. Димитрова, 73. Вход – свободный.

Программа музейной ночи в АлтГТУ

Старт акции в АлтГТУ с 19.00.