Музей анатомии животных Алтайского ГАУ распахнет свои двери в «Ночь музеев»

Как выглядел шерстистый носорог? В чем древний секрет мумифицирования? Как научиться мастерству изготовления чучела?

22 мая приходите в Музей анатомии животных Алтайского аграрного университета, и мы ответим на ваши вопросы!

В «Ночь музеев» специалисты биолого-технологического факультета и факультета ветеринарной медицины раскроют секреты мумифицирования. Самые смелые участники экскурсии смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению музейного препарата.

Вы сравните кости мамонта и шерстистого носорога. Мы расскажем увлекательную историю обнаружения останков древних животных на территории России и Алтайского края. А еще объясним, как не перепутать скелет кролика и кошки. Вы увидите редкие чучела птиц, рептилий, рыб, а также более 200 разных уникальных экспонатов.

Ждем вас с 19:00−23:00 по адресу: г. Барнаул, Алтайский государственный аграрный университет, ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, ауд. № 28.

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