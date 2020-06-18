Музыкальное образование в Алтайском государственном институте культуры

В 2020 году музыкальный факультет Алтайского государственного института культуры ведет набор на направления подготовки «Музыкально-инструментальное искусство», «Дирижирование академическим хором», «Искусство народного пения» и «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», по программе магистратуры «Музыкально-инструментальное искусство», а также по программе ассистентуры-стажировки «Искусство дирижирования».

Молодых музыкантов, поступивших в АГИК, ждет насыщенная образовательная программа — обучение искусству вокала, дирижирования, игре на музыкальном инструменте (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты), создания современных аранжировок в профессиональной студии звукозаписи, сольное пение и пение в смешанном хоре. Теоретические знания студенты успешно оттачивают в учебно-творческих музыкальных коллективах. Русский народный хор, академический хор, оркестр народных инструментов, вокальные и инструментальные ансамбли примут в свои ряды молодые таланты.

Студенты музыкального факультета принимают активное участие в программах академической мобильности с Новосибирской государственной консерваторией им. М.И. Глинки, Кыргызским государственным университетом культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой, Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы (г. Алматы) и др. Музыкальный факультет прочно взаимодействует с учреждениями культуры и искусства Российской Федерации. В АГИК ежегодно проводятся мастер-классы ведущих профессоров Московской и Санкт-Петербургской государственных консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных.

В институте созданы условия для реализации творческого потенциала студентов: концертный зал с уникальной акустикой и современным световым, звуковым и проекционным оборудованием, концертно-продюсерский центр, учебно-творческая аудиолаборатория для профессиональной звукозаписи, в наличии все музыкальные инструменты. Иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных общежитиях.

Для участия в музыкальных международных конкурсах «Серебряные струны», «От Рождества к Рождеству», «Многая лета», «Палитра дружбы» в Алтайский государственный институт культуры приезжают юные музыканты из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Оценку выступлений участников конкурсов дают ведущие исполнители и педагоги России, Германии, Казахстана, Америки.

Формы обучения: очная, заочная. Прием документов с 20 июня.

Вся информация по поступлению на сайте института: http://agik22.ru/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2020

Телефон горячей линии: +7- 961−990−70−37.