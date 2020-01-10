На Алтае открыли школу, которую не могли достроить со времен экс-губернатора Карлина

10 января в селе Покровка Локтевского района торжественно открыли новую школу, совмещенную с детским садом. Строительство продолжалось больше трех лет и входило еще в программу экс-губернатора Карлина «80×80».

Новая школа рассчитана на 90 учащихся и совмещена с детским садом на 40 мест. На ее возведение и оборудование в 2017—2019 годах из краевого бюджета было направлено свыше 150 млн рублей.

На двух этажах разместились школа, детский сад, спортивный зал и пищеблок. Общая площадь здания — более 3 тыс. кв.метров. В школе предусмотрена группа вспомогательных помещений — раздевалки, душевые, снарядная комната, кабинет тренера.

Здание оборудовано вертикальным пассажирским подъемником и пандусами. Обеденный зал рассчитан на 45 человек. Специально для отопления школы возвели новую угольную котельную.

Открытие школы в Покровке Локтевского района пресс-служба АКЗС

Прежнее здание школы находилось в аварийном состоянии, а детского сада не было вовсе. В ходе открытия председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что депутаты краевого парламента курировали строительство с самого его начала и не раз посещали стройплощадку.

Создание единого комплекса школы и сада, по его словам, было оптимальным и совершенно правильным решением.

Школу в Покровке строили по программе «80×80», основная часть объектов из которой должна была быть сдана в 2017 году к 80-летию Алтайского края. Однако сроки постоянно сдвигались.

В 2018 году на площадке сотрудники службы государственного строительного надзора краевой Госинспекции нашли нарушения.