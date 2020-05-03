Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 мая 17°C

На Алтае по нацпроекту строят школу почти за полмиллиарда рублей

В рамках национального проекта «Образование» в Новоалтайске началось строительство новой школы. На проведение уработ из федерального и краевого бюджетов выделено 490 млн рублей.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа №55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

К работам на объекте подрядчики приступили в марте 2020 года. На сегодняшний день они провели геодезические работы и устройство основания фундаментов.

Сейчас строители выполняют вертикальную планировку и устройство свайного поля. Открыть современную школу в Новоалтайске планируется к 2022 году.

Что будет необычного в новой школе

Как рассказали в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства края будущая трехэтажная школа сможет принять 550 учащихся. На первом этаже разместят гардеробы для младших и старших классов, блок начальных классов, мастерскую кройки и шитья, классы математики, экологии, а также кабинеты логопеда и психолога.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Также там будет расположена столовая, два спортивных зала с раздевальными комнатами и душевыми, слесарная и столярная мастерские.

Второй этаж включает в себя административный блок и кабинеты. Здесь же обустроят актовый зал с артистической и костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов, а также библиотеку с читальным залом.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа № 55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

На третьем этаже разместят учебные кабинеты и лаборантские, в том числе кабинеты масляной живописи и мультимедийный. Здание оборудуют лифтом, для маломобильных групп населения также запроектированы две подъемные платформы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость