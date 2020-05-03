На Алтае по нацпроекту строят школу почти за полмиллиарда рублей

В рамках национального проекта «Образование» в Новоалтайске началось строительство новой школы. На проведение уработ из федерального и краевого бюджетов выделено 490 млн рублей.

К работам на объекте подрядчики приступили в марте 2020 года. На сегодняшний день они провели геодезические работы и устройство основания фундаментов.

Сейчас строители выполняют вертикальную планировку и устройство свайного поля. Открыть современную школу в Новоалтайске планируется к 2022 году.

Что будет необычного в новой школе

Как рассказали в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства края будущая трехэтажная школа сможет принять 550 учащихся. На первом этаже разместят гардеробы для младших и старших классов, блок начальных классов, мастерскую кройки и шитья, классы математики, экологии, а также кабинеты логопеда и психолога.

Школа , класс. unsplash.com

Также там будет расположена столовая, два спортивных зала с раздевальными комнатами и душевыми, слесарная и столярная мастерские.

Второй этаж включает в себя административный блок и кабинеты. Здесь же обустроят актовый зал с артистической и костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов, а также библиотеку с читальным залом.

День знаний в Барнауле. Школа № 55. Анна Зайкова , altapress.ru.

На третьем этаже разместят учебные кабинеты и лаборантские, в том числе кабинеты масляной живописи и мультимедийный. Здание оборудуют лифтом, для маломобильных групп населения также запроектированы две подъемные платформы.