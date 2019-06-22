На Алтае судья запретил работу компьютеров в школе из-за слишком сильного излучения

Судья Зонального райсуда Алтайского края признал виновной Соколовскую среднюю школу в нарушении санитарных норм в кабинете информатики. Исследование показало, что у части компьютеров уровни напряженности электромагнитного поля не соответствуют требованиям.

Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили, соблюдаются ли в кабинете информатики № 20 Соколовской школы требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Оказалось, напряженность электромагнитного поля в самом кабинете, а также напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей на трех рабочих местах превышают нормы.

Специалисты ведомства составили протокол об административном нарушении, акт проверки, заключения эксперта и все это передали в суд. 13 июня судья Зонального райсуда признал школу виновной в административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Штрафовать школу судья не стал, а в качестве административного наказания школы приостановил деятельность трех компьютеров на 90 суток. В общем, отправил компьютеры на каникулы.