На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»

Претенденты участвовали в деловых играх, снимали и монтировали в онлайн-режиме видеоролики на темы адаптации персонала и привлечения молодых специалистов. Каждый конкурсант продемонстрировал навыки работы в команде и лидерские качества на всех этапах выполнения задания: от генерации идей и написания сценария до съемки видеоматериалов и презентации их экспертам.
15 человек станут участниками выездного этапа конкурса, который пройдет на Мультинских озерах Горного Алтая и выявит восемь финалистов.
Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.
Конкурс дает молодежи возможность получить управленческие навыки, сплотиться в единую команду, а руководству предприятия — выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.
Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com