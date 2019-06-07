На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли отборочные этапы корпоративного конкурса «Молодой лидер».

Претенденты участвовали в деловых играх, снимали и монтировали в онлайн-режиме видеоролики на темы адаптации персонала и привлечения молодых специалистов. Каждый конкурсант продемонстрировал навыки работы в команде и лидерские качества на всех этапах выполнения задания: от генерации идей и написания сценария до съемки видеоматериалов и презентации их экспертам.

На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер — 2019» архив «Алтай-Кокс»

15 человек станут участниками выездного этапа конкурса, который пройдет на Мультинских озерах Горного Алтая и выявит восемь финалистов.

Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер — 2019» архив «Алтай-Кокс»

Конкурс дает молодежи возможность получить управленческие навыки, сплотиться в единую команду, а руководству предприятия — выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com