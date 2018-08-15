На губернаторских выборах барнаульцы будут голосовать еще и за детские сады

9 сентября на выборах губернатора Алтайского края барнаульцы смогут проголосовать за детские сады, которым мэрия выделит дополнительные деньги на обустройство. Всего на 15 детсадов направят 5 млн рублей, заявил мэр Сергей Дугин.

Об инициативе администрации Сергей Дугин рассказал 15 августа на встрече с общественностью в школе № 78 в ответ на предложение общественности.

Жанна Михайлина,

председатель родительской общественности , член общественного советов по образованию Барнаула:

Мы хотим обратить внимание на детсады — их в Барнауле 150. Некоторые из них требуют ремонта, замены методической литературы и оборудования. Многие не имеют современных, красивых и безопасных площадок для игры. Мы предлагаем провести конкурс среди муниципальных учреждение и победители могли бы получить дополнительные средства на улучшение условий пребывания малышей в детском саду.

Дугин согласился, что в барнаульских детсадах есть проблема благоустройства территорий.

Мэр Дугин проголосовал на выборах. barnaul.org

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

На мартовских выборах мы голосовали за общественные территории, которые предстоит благоустроить. Есть такое же предложение по дошкольным учреждениям: объявить конкурс и голосование приурочить к какой-то дате. Может 9 сентября, потому что люди все равно пойдут на пункты голосования (выборы губернатора Алтайского края, — прим. ред.). Мы примерно определили, что на это выделим порядка 5 млн рублей.

Мэр сообщил, что в каждом районе города выберут по три детских сада на дополнительное финансирование. Деньги получат 15 детсадов. За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч рублей.

Администрации предстоит подготовить смету на работы, которые скорее всего начнутся весной 2019 года. Деньги направят на развитие образовательной среды: покупку методического пособия, спортивного инвентаря и благоустройство прогулочных площадок.

Жанна Михайлина пообещала мэру, что общественный совет поможет со своей стороны и пригласит родителей проголосовать за детские сады.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула: