На губернаторских выборах барнаульцы будут голосовать еще и за детские сады

Об инициативе администрации Сергей Дугин рассказал 15 августа на встрече с общественностью в школе № 78 в ответ на предложение общественности.
Жанна Михайлина,
председатель родительской общественности, член общественного советов по образованию Барнаула:
Мы хотим обратить внимание на детсады — их в Барнауле 150. Некоторые из них требуют ремонта, замены методической литературы и оборудования. Многие не имеют современных, красивых и безопасных площадок для игры. Мы предлагаем провести конкурс среди муниципальных учреждение и победители могли бы получить дополнительные средства на улучшение условий пребывания малышей в детском саду.
Дугин согласился, что в барнаульских детсадах есть проблема благоустройства территорий.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
На мартовских выборах мы голосовали за общественные территории, которые предстоит благоустроить. Есть такое же предложение по дошкольным учреждениям: объявить конкурс и голосование приурочить к какой-то дате. Может 9 сентября, потому что люди все равно пойдут на пункты голосования (выборы губернатора Алтайского края, — прим. ред.). Мы примерно определили, что на это выделим порядка 5 млн рублей.
Мэр сообщил, что в каждом районе города выберут по три детских сада на дополнительное финансирование. Деньги получат 15 детсадов. За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч рублей.
Администрации предстоит подготовить смету на работы, которые скорее всего начнутся весной 2019 года. Деньги направят на развитие образовательной среды: покупку методического пособия, спортивного инвентаря и благоустройство прогулочных площадок.
Жанна Михайлина пообещала мэру, что общественный совет поможет со своей стороны и пригласит родителей проголосовать за детские сады.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Наша задача — привести все детские сады и школы в соответствие. Конечно, на это деньги выделяются по целевым программам. Например, в этом году на ремонт образовательных учреждений выделили 90 млн рублей.