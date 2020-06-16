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Образование

На 2 млрд рублей установят во всех школах камеры с функцией распознавания лиц

Во всех российских школах — их 43 тысячи — установят камеры с функцией распознавания лиц.

В новокалманской школе.
В новокалманской школе.
altapress.ru

«Ведомости» нашли информацию об этом на сайте госзакупок, участники сделки подтвердили это.

Заказчики — региональные департаменты образования, а подрядчик — Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»).

Издание сообщает, что общая сумма контрактов — более 2 млрд руб.

Камеры будут установлены с внешних сторон школ и внутри — там их направят на коридоры, лестницы и залы.

Разработкой камер занималась портфельная компания «Роснано» — «Элвис-неотек». Каждая камера стоит около 10 тыс. рублей. Все камеры объединены в общую систему Orwell и к ней подключен модуль распознавания лиц от компании NtechLab, пишет bfm.ru.

В Москве система распознавания лиц работает с 2017 года. В экспериментальном режиме ее применяли в столице во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда удалось задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов.

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