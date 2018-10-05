В советской школе в 1980-х годах учителя зарабатывали в пересчете на современные деньги 40−50 тысяч рублей. Сейчас многие не получают и 20 тысяч. О проблеме зарплат педагогов, из дефицита и падения престижа профессии « Бийскому рабочему » рассказала председатель городского профсоюза работников образования Маргарита Карпова.

Карпова вспоминает, что работая в школе в 1985 году, она получала от 160 до 200 рублей. Это как раз около 40−50 тысяч в переводе на современные деньги, говорит она. А сейчас и 20 тысяч не все получают. «И грустно, и смешно», — считает Карпова.

По ее словам, это приводит и к дефициту учительских кадров.

Маргарита Карпова,

председатель профсоюза работников образования Бийска:

В этом году на 1 сентября в Бийске было 88 вакантных мест учителей. Это и преподаватели в младших классах, и учителя математики, английского языка… Неудивительно, что выпускники педагогических вузов идти в школу не хотят. Меня никто не переубедит: на престиж любой профессии влияет заработная плата. Несмотря ни на что — на наш патриотизм, на нашу увлеченность делом — в конечном итоге учитель работает и для своей семьи, для своих детей. И учителю, как и любому родителю, хочется, чтобы его дети были накормлены, обуты, одеты, и при этом хорошо. А для этого нужна заработная плата.

Кроме того, сетует она, на престиж профессии влияют и телепрограммы, фильмы, отзывы в соцсетях.

Маргарита Карпова,

председатель профсоюза работников образования Бийска:

Вспомним советское кино: «Большая перемена», «Весна на Заречной улице», «Уроки французского». Учитель — светлый человек, уважаемый, готовый прийти на помощь. А что сегодня? «Физрук»? Да и в других фильмах, в большинстве, это черствый, отстраненный человек, которого проблемы учеников не волнуют. А в новостях сколько негатива! У нас много хороших учителей, на них держится образование. А в интернет зайдешь, почитаешь, посмотришь — и складывается впечатление, что у нас в школах чудовища работают, а не учителя. Ну так же нельзя!

5 октября учителя России празднуют свой профессиональный праздник.