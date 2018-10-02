Первый канал раскритиковал Алтайский край за нехватку сельских учителей и их низкие зарплаты

Журналисты Первого канала рассказали о проблеме нехватки учителей в сельских школах Алтайского края и их зарплатах. Сюжет телеканала критический: учителя не хотят ехать в деревню, преподаватели уходят на пенсию, а замены им нет, молодым не могут предоставить ни жилье, ни нормальную зарплату. А чиновница алтайского правительства со словами «маленькая зарплата» не согласна: «МРОТ получают все»!

Преподаватель по русскому и литературе в селе Николаевка ушел на пенсию — замену не нашли, рассказывает журналист. Свободному времени обрадовались многие, но не 11-тиклассник Степан Мельман — ЕГЭ сдавать уже в этом году.

Степан Мельман,

ученик 11 класса:

Мне пришлось сделать хоть что-то лично от себя, как ученик, проявить инициативу. Я обратился сразу в Министерство образования — Министерство образования ничего мне не ответило. Я уже обратился в СМИ.

В школе Степана уже три года ищут учителя химии и биологии. Молодые специалисты не хотят ехать в глубинку. Директор рассказывает: все дело в том, что жилье им предоставить не могут, да и зарплаты невысокие.

Дефицит человека

К началу учебного года в сельских школах искали 135 учителей, это данные с сайта Министерства образования Алтайского края. В селе ШИлово не хватает шести педагогов — практически половина штата. В длинном списке еще много школ в отдаленных районах региона.

Сюжет Первого канала об Алтайском крае. 1tv.ru

Реальная цифра нехватки учителей может оказаться больше в несколько раз. Часто один педагог вынужден вести сразу несколько разных предметов. Как, например, на другом конце края в Сузопе. В местной школе 15 учителей. «Я технологию веду, биологию, информатику, сейчас еще физкультуру», — говорит Оксана Калабина.

«Я получила семь»

В Алтайском крае действует так называемая система «ученико-класс». В малокомплектных школах зарплата преподавателя зависит от количества уроков. А их совсем немного, нет даже параллельных классов.

«Ставка три-четыре тысячи рублей. Я получила семь, учитель высшей категории. 38 лет стажа», — рассказывают учителя. Сегодня средняя зарплата в Алтайском крае в несколько раз выше — 24,5 тысячи.

По закону, для учителей предусмотрены надбавки, например, за научную деятельность или успехи учеников на Олимпиадах. Только вот в Сузопе пока не могут похвастаться высокими достижениями, здесь даже интернет работает с перебоями.

«МРОТ получает все»

На жалобы учителей пришел официальный ответ Министерства образования края: в школе раздут штат. Учеников мало, а учителей много. Необходимо оптимизировать. В Министерстве образования отчитываются — у них по бумагам выходит, что средняя зарплата учителя 23 тысячи рублей. На деле сумма часто меньше в разы.

Сюжет Первого канала о проблемах сельских школ в Алтайском крае. Врио замминистра образования и науки Алтайского края. 1tv.ru

«Человек, который вкладывает в качество образования свои силы, то он, конечно, адекватно и получает зарплату. Что значит „мало получает“?! МРОТ получают все!» — заявляет врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

В селе Лушниково недалеко от Барнаула проблему временной нехватки преподавателей решили при помощи современных технологий. Английский ведет учитель из районной школы, в режиме онлайн по интернет-трансляции.

А в Николаевской школе, благодаря стараниям Степана, все же нашли преподавателя по русскому. В Министерстве образования Алтайского края тем временем создали рабочую группу, которая проверит, как действует система «ученико-класс» в малокомплектных школах.