На площадке Президентской академии состоялось обсуждение проблем правового регулирования цифровых финансовых активов

3 февраля 2021 года в рамках Международной научно-практической конференции «Новая реальность современно мира: вызовы и перспективы» в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась экспертная встреча, посвященная правовому регулированию цифровых финансовых активов, с профессором МГИМО МИД РФ, руководителем рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты, доктором юридических наук, профессором Элиной Леонидовной Сидоренко .

Современный мир существует в условиях глобальной и ускоренной перенастройки всемирной экономико-правовой системы. Мы уже стали привыкать жить в среде, которая меняется со все возрастающей скоростью, и законы успевают устареть еще до начала рассмотрения законопроекта. Так, Банк России за какие-то полгода развернулся от полного отрицания возможности существования национальной цифровой валюты до ускоренного продвижения ее идеи.

В 2017 г. была принята программа развития цифровой экономики, приоритетной целью которой стало создание оптимальной регуляторной среды для развития новых технологий, а первого января этого года вступил в силу Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он стал первым системным документом, позволяющим легализовать и упорядочить новый сегмент финансовых рынков. Но здесь возникает множество проблем, важнейшими среди которых выступает пробельность и противоречивость правовой базы, даже ее некоторая архаичность.

В ходе экспертного выступления Элина Сидоренко отметила отсутствие системности законодательства о цифровых активах, непроработанность понятийного аппарата, дублирование многих положений существующего законодательства о ценных бумагах. Она также указала на отсутствие регламентации порядка обращения криптовалют и такого важнейшего актива, как цифровые знаки (цифровые активы, не подпадающие под понятие токенов и криптовалют, выражающие имущественные и иные права владельца в рамках гражданско-правовых договоров). С точки зрения эксперта, сегодня требуется срочная разработка концепции цифровых активов и комплексное изменение правового регулирования объектов гражданских прав.

«Сегодня создалась уникальная ситуация, когда Российская Федерация может получить лидирующие позиции на рынках цифровых финансовых активов, и важно воспользоваться открывающимся окном. Для этого необходимо своевременное создание необходимой законодательной базы», — отметила Элина Сидоренко.

Эксперт поблагодарила Алтайский филиал РАНХиГС за высокий уровень организации дискуссионных площадок и выразила мнение о необходимости продолжить сотрудничество в научной сфере.

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного форума выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.