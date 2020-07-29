На 55% подорожали канцелярские принадлежности для первоклассников

Средний чек на комплект канцелярских принадлежностей для первоклассника в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, пишет RT со ссылкой на результаты исследования.
При этом количество покупок наборов для школьников выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года.
По данным аналитиков, средний чек на рюкзаки в этом году снизился на 3% до 1563 рублей. Данный товар в этом году покупали чаще на 38%. Средняя стоимость дневника выросла на 34% и составила 142 рубля.
Число покупок упало на 21%. Пенал подорожал за год на 60% — в июле он стоил 799 рублей, пишет ura.ru. Его стали покупать на 26% меньше.