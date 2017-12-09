На пост ректора АлтГТУ осталось только два претендента

Аттестационная комиссия Минобрнауки РФ согласовала только двух кандидатов. В выборах смогут принять участие действующий и.о. ректора Андрей Марков и и.о. проректора по непрерывному образованию Станислав Хомутов.

Третьего кандидата, завкафедрой в алтайском филиале Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергея Малюкова, к выборам не допустили.

Сама выборная конференция состоится 21 декабря. Всего в голосовании примут участие около 250 человек, среди которых будут научно-педагогические работники, сотрудники и студенты вуза.

Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. И.о. ректора тогда стал Андрей Максименко. Весной 2017 года должны были пройти выборы ректора, однако Минобр и краевые власти забраковали все кандидатуры. В августе и.о. ректора стал Андрей Марков, и процедуру выборов запустили заново.