На пост ректора АлтГТУ осталось только два претендента

Минобрнауки РФ сократило число претендентов на пост ректора АлтТГТУ. Сами выборы назначены на 21 декабря.
Аттестационная комиссия Минобрнауки РФ согласовала только двух кандидатов. В выборах смогут принять участие действующий и.о. ректора Андрей Марков и и.о. проректора по непрерывному образованию Станислав Хомутов.
Третьего кандидата, завкафедрой в алтайском филиале Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергея Малюкова, к выборам не допустили.
Сама выборная конференция состоится 21 декабря. Всего в голосовании примут участие около 250 человек, среди которых будут научно-педагогические работники, сотрудники и студенты вуза.
Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. И.о. ректора тогда стал Андрей Максименко. Весной 2017 года должны были пройти выборы ректора, однако Минобр и краевые власти забраковали все кандидатуры. В августе и.о. ректора стал Андрей Марков, и процедуру выборов запустили заново.
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